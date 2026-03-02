Ціни на нафту підскочили через конфлікт в Ірані: як це вплине на Україну та що може здорожчати

Після загострення між США та Іраном ринок нафти нестабільний

Через удари США по Ірану та проблемою з проходом танкерів через Ормузьку протоку в Україні може здорожчати бензин та дизель. Ціна на сиру нафту піднялась на 8-10%.

Що потрібно знати:

Найбільший ризик — можливе блокування Ормузької протоки

Навіть без фізичного перекриття стрімко зростають страхові тарифи для танкерів

Якщо військова напруга в Перській затоці триватиме понад чотири тижні, можливе подорожчання

Україна імпортує більшість пального з НПЗ ЄС, тому підвищення котирувань нафти Brent може відобразитися на цінах на АЗС

Причин зростання ціни одразу декілька — незрозуміло, хто керуватиме Іраном, а це четвертий за величиною виробник нафти в ОПЕК, що видобуває близько 3,2 млн барелів на добу. Проте найбільший ризик — блокування Ормузької потоки на тривалий час. Через неї проходить 20% світової нафти.

Важливо: Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна не планує закривати Ормузьку протоку та перешкоджати судноплавству. Проте, у цьому районі були пошкоджені через бойові дії щонайменше три судна. Понад 150 танкерів інших кинули якір, щоб уникнути входу в протоку.

Танкери накопичуються в регіоні/ Джерело: Lloyd's List Intelligence

На думку віцепрезидента з питань енергетики та інфраструктури та голови правління Morningstar з питань глобальної енергетичної безпеки Лендона Деренца, занадто хвилюватися поки рано. Він зазначив, що регіональна інфраструктура залишається неушкодженою, а також є стратегічні запаси нафти на подібний випадок. Проте тривала проблема з проходом через Ормузьку протоку та проблеми зі страхуванням таких суден може призвести до серйозніших проблем. Зауважимо, по деякій інфраструктурі все ж таки почали завдавати ударів 2 березня.

За даними Axios, навіть без фізичної блокади та закриття, страхові тарифи для танкерів, що перевозять сиру нафту та нафтопродукти, стрімко зростають. Нафтовий аналітик Еллен Вальд вважає, що серйозні проблеми з нафтою виникнуть якщо військова активність в Перській затоці продовжиться протягом 4 тижнів, це може вплинути не тільки на ціни на нафту та врешті бензин, а й привести до дефіциту в Азії.

Як конфлікт в Перській затоці впливає на ціну бензину в Україні

Європа зараз більше покладається на постачання з Перської затоки після скорочення імпорту з Росії, що збільшує вразливість до перебоїв. При ціні на нафту марки Brent близько 80 доларів США середня ціна на бензин в ЄС становить приблизно 1,5 євро за літр. Якщо порушення постачання затягнеться, а ціна на нафту марки Brent зросте до 90–100 доларів США, це може підштовхнути ціни до діапазону 1,70–1,90 євро за літр. Ціни на дизельне пальне, як правило, реагують на зростання цін на нафту швидше. Ціна не має змінитися миттєво, а за кілька тижнів.

Нараз переважна більшість бензину та дизельного пального в Україну постачається з нафтопереробних заводів ЄС, зокрема з Польщі, Литви, Румунії, Греції, Італії, Словаччини, а також постачальників в Ізраїлі, Туреччині, Кувейті, США, адже Росія активно била про українських НПЗ та руйнувала їх. Тож, якщо постачальники піднімуть ціни — це відобразиться і на вартості бензину та дизелю для кінцевого споживача.

Звідки Україна отримувала бензин влітку 2025 року/ enkorr.ua

Наголошуємо, через проблеми в енергосистемі, імпорт пального збільшувався. Наразі ж ситуація стабілізувалась. ​Україна має достатні запаси дизельного пального, стверджували в лютому в Міненерго, тож наразі різкого стрибка цін очікувати не варто. Також варто пам'ятати, що ціни на нафту — це ф'ючерси, а реальні ціни коригуються в момент закупівлі, тож лишається тільки чекати. Якщо ціни на бензин та дизель все ж зростуть, варто очікувати і зростання вартості на споживчі товари, адже збільшиться вартість постачання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експерта, попит на пальне для генераторів не значно вплинуло на ринок. Зростання ціни на кінець лютого викликано природними процесами пожвавлення весни, зокрема активізація поїздок та початок сільськогосподарських робіт.