Всього 625 грн за великий букет: де в Одесі зекономити на тюльпанах до 8 березня (відео)

Ціни на тюльпани коливаються від 25 до 50 грн за штуку

До 8 березня зростає попит на тюльпани та гіацинти, і багато хто з одеситів шукає, де купити їх дешевше. Ціни в різних районах відрізняються, а деякі точки виявляються вигіднішими за інші.

Блогерка під ніком "kotovskay_cat" порівняла ціни на популярних локаціях міста, а відео з результатами опублікували у телеграм-каналі "Курс Одесса".

На вулиці Бочарова тюльпани продають по 50 гривень, гіацинти – 200 гривень. На ринку "Початок" можна купити тюльпани гуртом по 25 гривень за штуку, але мінімальна кількість – 25 квіток. Водночас гіацинти тут дешевші, у порівнянні з попередньою вулицею – 150 гривень. На вулиці Заболотного ціни трохи вищі: тюльпани від 50 до 80 гривень, гіацинти – 130-180 гривень. Біля ТЦ "Сім'я" та у районі фонтану тюльпани коштують 50 гривень, гіацинти – 200 гривень.

Таким чином, найдешевші тюльпани та гіацинти можна придбати гуртом на ринку "Початок".

Скільки коштують букети тюльпанів у квіткових магазинах

Наприклад, в одеському магазині "Kvitka" найдешевший букет із 9 тюльпанів коштує 1190 гривень. Якщо не вираховувати вартість упаковки, кожна квітка обійдеться приблизно в 132 гривні.

Букет із 23 тюльпанів обійдеться в 2280 гривень, тобто ціна однієї квітки без упаковки складе близько 99 гривень.

Скільки коштують квіти в квітковому магазині Одеси. Фото: Kvitka

