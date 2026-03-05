Зима не здається: Дніпро накриє мокрим снігом, чи буде тепло

Не варто забувати про теплі речі

Погода у Дніпрі у п’ятницю, 6 березня, знову нагадає про зиму. Хоча на календарі вже перша декада весни, березень вирішив показати свій характер. Місто накриють опади.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що головним "героєм" цього дня стане сніг. "Телеграф" розповість, яка погода буде 6 березня, а також, коли чекати потепління.

Погода у Дніпрі 6 березня

Найактивніша фаза опадів припаде на ранок — там очікується найбільш інтенсивний снігопад. При цьому температура повітря "застигне" на позначці +1°C. Вдень стовпчики термометрів ледь піднімуться до +3°C, але через високу вологість (89%зранку) відчуття холоду буде значно сильнішим. Вітер в цей день буде північно-західним зі швидкістю 4 м/с.

Чи надовго затримається холод

Попри сніжну п’ятницю, за даними синоптиків, зимовий характер погоди триватиме недовго. Вихідні (7-8 березня) ще будуть прохолодними з нічними заморозками до -2°C, проте вже з початку наступного тижня ситуація кардинально зміниться:

Перший суттєвий стрибок температури буде у понеділок, 9 березня. Вдень очікується до +10°C та малохмарна сонячна погода. Денна температура у вівторок, 10 березня, закріпиться на позначці +9°C.

Синоптики зазначають, що до середини березня можливе подальше потепління.

