Зреклася батька і стала моделлю: що відомо про трансгендерну доньку Маска і як вона виглядає

Вів’єн не спілкується з батьком із 2020 року

Американський мільярдер Ілон Маск є батьком 14 дітей від різних жінок. Але зі своєю трансгендерною дочкою Вівіан він обірвав усі зв’язки. Дівчина відмовилася від його прізвища і зараз будує кар’єру моделі.

Що відомо:

Вів’єн народилася хлопцем на ім’я Ксав’є в першому шлюбі Ілона Маска з Джастін Вілсон

У 2022 році син мільярдера змінив стать і взяв ім’я Вівіан і прізвище матері — Вілсон

Ілон Маск відмовився від сина через зміну статі, а Вівіан зреклася батька

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає трансгендерна дочка Ілона Маска. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає трансгендерна дочка Ілона Маска

Старша дочка Ілона Маска та його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, народилася чоловіком на ім’я Ксав’єр. Ім’я первістку Маск дав на честь улюбленого героя з коміксів "Люди Ікс". Але 2020 року, за згодою батьків, Ксав’єр здійснив трансгендерний перехід і став Вівіан Вілсон.

Вів’єн Вілсон, Фото: vivllainous

Стосунки Вівіан із матір’ю залишаються теплими, проте з батьком вони не складалися. Вівіан зазначала, що Ілон Маск приділяв дітям мало уваги, більшу частину часу залишаючи їх під опікою матері та няньок, а також в юності критикував її за "жіночоподібну" поведінку.

Трансгендерна дочка Ілона Маска, Фото: Getty Images

Після досягнення 18 років навесні 2022 року Вівіан через суд змінила прізвище Маска на дівоче прізвище матері, пояснивши це відсутністю стосунків із батьком та небажанням мати з ним щось спільне.

Розрив із батьком Вівіан пояснила неприйняттям ним її трансгендерності, тоді як Маск пов’язував конфлікт із "радикальними" поглядами доньки та впливом прогресивної культури. У своєму першому інтерв’ю після зміни прізвища Вівіан звинуватила батька в жорстокому поводженні в дитинстві, а також у тому, що він висміював її страхи, спричинені гендерною дисфорією. Вона наголосила, що вона як доросла людина має право самостійно визначати своє життя.

Вів’єн відмовилася від прізвища Маска: Фото: vivllainous

Маск публічно виступив проти "воук-культури", називаючи її "вірусом розуму", частково мотивуючи це конфліктом із Вівіан. За його словами, розрив із дочкою став одним із найважчих моментів у його житті, але незабаром заявив, що "втратив сина".

Трансгендерна дочка Маска працює моделлю, Фото: vivllainous

Вівіан не спілкується з батьком з 2020 року і назвала його "жалюгідним". Дівчина підкреслила, що їй начхати на його владу та гроші:

Мене дратує, що люди асоціюють мене з ним. Він жалюгідний чоловік-дитина. Чому я мушу його боятися? Мов, у нього так багато влади. Мені начхати. Чому я маю боятися цієї людини? Тому що він багатий? О, ні, я тремчу. Мені начхати, скільки в кого грошей. Вівіан Вілсон

Зараз Вівіан будує кар’єру моделі, у неї струнка фігура і красиве довге русяве волосся. Перші кроки вона зробила з фотосесій та колаборацій із брендом Wildfang, потім брала участь у зйомках для Tomboyx — бренду спідньої білизни. Після цього вона дебютувала на подіумі, виступивши на New York Fashion Week у вересні 2025 року.

Вівіан Вілсон зараз, Фото: vivllainous

Першою гучною подією в її модельній кар’єрі став показ Gucci на Milan Fashion Week 2026. На подіумі вона з’явилася у білій сукні з одним рукавом, високим вирізом та розрізом до стегна.

Я не дуже гарна у тому, щоб бути знаменитою. Це навик. Я так довго боролася, щоб мене сприймали як звичайну людину. Буквально, перед тим, як я стала відомою, ніхто не знав, хто я. трансгендерна дочка Ілона Маска

Дочка Маска взяла участь у показі для Gucci, Фото: vivllainous

"Телеграф" писав раніше, як виглядає перша дружина Ілона Маска. Він пригнічував її амбіції та змушував перефарбовуватись у блондинку.