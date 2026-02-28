Мріяв бути у спецслужбах з дитинства: що відомо про кар’єру ексголови СБУ Малюка та його гучні операції

Малюк став головним "спонсором бавовни" у російських містах

Василь Малюк, який упродовж чотирьох років очолював СБУ, сьогодні відзначає 43-річчя. З майбутньою професією він визначився ще в дитинстві, і за його керівництва спецслужба провела низку резонансних операцій проти Росії.

Що відомо:

Василь Малюк вирушив на військову службу до органів держбезпеки у 18 років і активно просувався кар’єрними сходами

У 2014 році брав участь в АТО і був нагороджений відзнакою президента України

У лютому 2022 року Малюк обороняв Гостомель та Київ, а через рік був призначений головою СБУ та керував гучними спецопераціями проти РФ

"Телеграф" з’ясував, яким був кар’єрний шлях Василя Малюка і що відомо про його родину. Ми також нагадаємо про його головні здобутки.

Василь Малюк — що відомо про його кар’єру

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у Коростишеві на Житомирщині. За роки служби він пройшов шлях від оперативного співробітника до керівника Служби безпеки України, поєднавши профільну юридичну освіту із реальним досвідом роботи у сфері протидії корупції та захисту держави від зовнішніх загроз.

З дитинства я мріяв стати спецслужбистом. З 9 класу я готував себе до цього і фізично, і розумово. Займався спортом та юриспруденцією активно Василь Малюк

Василь Малюк змалку мріяв працювати у спецслужбі, Фото: УНІАН

До служби в органах держбезпеки Малюк розпочав у 2001 році. 2005-го він закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство", а пізніше захистив кандидатську дисертацію з юридичних наук. Професійне становлення відбувалося у регіональних підрозділах СБУ, де він послідовно обіймав посади від оперуповноваженого до одного з керівників напряму боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Василь Малюк розпочинав кар’єру у регіональних підрозділах СБУ

З 2014 року Малюк став на захист України та виконував бойові завдання у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі, за що був відзначений нагородою президента України.

На початку 2020 року його призначили першим заступником начальника Головного управління СБУ у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Вже в березні того ж року він обійняв посаду першого заступника голови СБУ та очолив профільне головне управління Центрального апарату, де працював до липня 2021 року.

Василь Малюк служив у АТО

До повномасштабного вторгнення Росії Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ. 24 лютого 2022 року він разом із побратимами вирушив до Гостомелю, де українські сили намагалися зірвати висадку російського десанту. Пізніше він займався обороною Києва.

Незабаром Малюка призначили першим заступником голови СБУ і надали звання бригадного генерала, а в грудні — генерал-майора. У лютому 2023 року Володимир Зеленський призначив Малюка головою СБУ. У січні 2024 року йому було надано звання генерал-лейтенанта.

Василь Малюк та Володимир Зеленський

Щодо особистого життя, то ексголова СБУ ретельно приховує цю інформацію, але відомо, що він одружений і має дітей.

Чим запам’ятався Василь Малюк на посаді голови СБУ

СБУ під керівництвом Василя Малюка перетворилася на одну з найактивніших структур у складі Сил оборони України. Служба не тільки посилила контррозвідувальну роботу, а й брала участь у бойових діях, проводячи гучні операції як на лінії фронту, так і глибоко в тилу противника.

Малюк чотири роки очолював СБУ

Однією з найрезонансніших стала спецоперація "Павутина", в ході якої дронами був уражений 41 російський військовий літак відразу на чотирьох аеродромах. Цей удар суттєво послабив стратегічну авіацію РФ та викликав широкий міжнародний резонанс, фактично вдаривши по репутації Москви.

Спецоперація "Павутина" у РФ

Серед операцій, якими керував Малюк, — підрив Керченського мосту у 2022 році, здійснений у день народження Володимира Путіна, а також наступні атаки із застосуванням морських дронів Sea Baby у 2023 році та масштабна підводна операція у 2025 році. І регулярні атаки дронів СБУ на об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Підрив Кримського мосту

Окрім операцій проти військової інфраструктури, СБУ проводила ліквідацію військових злочинців та зрадників. Серед них генерал-лейтенант Ігор Кирилов, Ілля Ківа та інші.

Зазначимо, що у січні 2026 року Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ, проте він залишився у системі для роботи над спецопераціями.

