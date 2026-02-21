Розлучилася з бізнесменом і "нахапалася" у Росії боргів? Що відомо про колишню невістку Ющенка
-
-
Єлизавета вважає за краще мовчати про війну в Україні
Єлизавета Ющенко – колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка та молодша сестра відомої телеведучої Марії Єфросиніної. У 2014 році вона переїхала до Москви, де жила з російським бізнесменом і народила йому сина. Але, судячи з усього, їхній шлюб розпався, і Єлизавета залишилася з боргами.
Що відомо:
- Єлизавета Ющенко була одружена з Андрієм Ющенком, від якого народила дочку Варю, але у 2012 році вони розлучилися
- Ексневістка Ющенка у 2014 році вийшла заміж за російського бізнесмена, переїхала до Москви й мовчить про війну
- Наразі через колишнього чоловіка-бізнесмена на Єлизавету в Росії повісили борг у півтора мільярда рублів
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про колишню невістку Віктора Ющенка. Ми дізналися, як виглядає Єлизавета і чи спілкується вона із сестрою Марією Єфросиніною.
Єлизавета Ющенко – де зараз і що про неї відомо
Молодша сестра української ведучої Маші Єфросініної у 2009 році вийшла заміж за Андрія Ющенка – старшого спадкоємця колишнього президента України Віктора Ющенка. У шлюбі народилася дочка Варвара. Однак подружжя не зійшлося характерами й розлучилося у 2012 році.
Через два роки Єлизавета пішла під вінець вдруге — її обранцем став російський бізнесмен Сергій Єфімцев, якому вона народила сина. З 2014 року жінка живе у Москві та насолоджується розкішним життям.
Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, Єлизавета вирішила зайняти мовчазну позицію. З родиною Віктора Ющенка вона не спілкується, це підтвердила його дочка Віталіна, наголосивши, що сподівається колись відновити зв’язок із племінницею Варварою.
Що стосується спілкування з сестрою, то у 2024 році Марія Єфросиніна в інтерв’ю "УП" зазначила, що з Єлизаветою не контактує і їй досить боляче говорити про це:
У нас немає зараз спілкування як у сестер взагалі ... Мені дуже боляче про це говорити. У мене тільки одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність
Єлизавета Ющенко активно веде блог в Instagram, де ділиться фотографіями з розкішних подорожей, вона відвідала Дубай, Монако, Італію, Мальдіви та інші країни. Найчастіше вона подорожує разом із дітьми. Але сьогодні її сторінка недоступна для публічного перегляду.
Нещодавно стало відомо, що на Єлизавету Ющенку "повісили" боргові зобов’язання її колишнього чоловіка, російського бізнесмена Сергія Єфімцева. За повідомленнями російських ЗМІ, виявилося, що бізнесмена насправді звуть Вахтанг Лаліашвілі, і він є кримінальним авторитетом.
У 2023 році він позичив великі суми, які витрачав на нерухомість у Підмосков’ї та Франції, на автомобілі та ювелірні прикраси. Коли настав час віддавати борг, то сім’я повернула лише частину грошей і паралельно подружжя запустило шлюборозлучний процес, вирішивши терміново укласти шлюбний контракт.
Сума боргу перед кредитором, депутатом Олексієм Сідюковим, досягла 1,3 мільярда рублів. Спочатку відповідачем у справі був лише Єфімцев, проте суд першої інстанції вирішив, що боргові зобов’язання є спільними для подружжя і приєднав до процесу також Єлизавету Ющенку. Вона відкидає претензії, наголошуючи на тому, що за шлюбним договором усе цінне майно перейшло до колишнього чоловіка, і планує оскаржити рішення.
