Розлучилася з бізнесменом і "нахапалася" у Росії боргів? Що відомо про колишню невістку Ющенка

Єлизавета вважає за краще мовчати про війну в Україні

Єлизавета Ющенко – колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка та молодша сестра відомої телеведучої Марії Єфросиніної. У 2014 році вона переїхала до Москви, де жила з російським бізнесменом і народила йому сина. Але, судячи з усього, їхній шлюб розпався, і Єлизавета залишилася з боргами.

Що відомо:

Єлизавета Ющенко була одружена з Андрієм Ющенком, від якого народила дочку Варю, але у 2012 році вони розлучилися

Ексневістка Ющенка у 2014 році вийшла заміж за російського бізнесмена, переїхала до Москви й мовчить про війну

Наразі через колишнього чоловіка-бізнесмена на Єлизавету в Росії повісили борг у півтора мільярда рублів

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про колишню невістку Віктора Ющенка. Ми дізналися, як виглядає Єлизавета і чи спілкується вона із сестрою Марією Єфросиніною.

Єлизавета Ющенко – де зараз і що про неї відомо

Молодша сестра української ведучої Маші Єфросініної у 2009 році вийшла заміж за Андрія Ющенка – старшого спадкоємця колишнього президента України Віктора Ющенка. У шлюбі народилася дочка Варвара. Однак подружжя не зійшлося характерами й розлучилося у 2012 році.

Єлизавета була одружена з Андрієм Ющенком

Через два роки Єлизавета пішла під вінець вдруге — її обранцем став російський бізнесмен Сергій Єфімцев, якому вона народила сина. З 2014 року жінка живе у Москві та насолоджується розкішним життям.

Другий чоловік Єлизавети Сергій Єфімцев

Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, Єлизавета вирішила зайняти мовчазну позицію. З родиною Віктора Ющенка вона не спілкується, це підтвердила його дочка Віталіна, наголосивши, що сподівається колись відновити зв’язок із племінницею Варварою.

Єлизавета Ющенко з дочкою Варварою

Що стосується спілкування з сестрою, то у 2024 році Марія Єфросиніна в інтерв’ю "УП" зазначила, що з Єлизаветою не контактує і їй досить боляче говорити про це:

У нас немає зараз спілкування як у сестер взагалі ... Мені дуже боляче про це говорити. У мене тільки одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність Марія Єфросиніна

Марія Єфросиніна не спілкується із сестрою

Єлизавета Ющенко активно веде блог в Instagram, де ділиться фотографіями з розкішних подорожей, вона відвідала Дубай, Монако, Італію, Мальдіви та інші країни. Найчастіше вона подорожує разом із дітьми. Але сьогодні її сторінка недоступна для публічного перегляду.

Єлизавета Ющенко хвалиться розкішним життям у соцмережах

Нещодавно стало відомо, що на Єлизавету Ющенку "повісили" боргові зобов’язання її колишнього чоловіка, російського бізнесмена Сергія Єфімцева. За повідомленнями російських ЗМІ, виявилося, що бізнесмена насправді звуть Вахтанг Лаліашвілі, і він є кримінальним авторитетом.

У 2023 році він позичив великі суми, які витрачав на нерухомість у Підмосков’ї та Франції, на автомобілі та ювелірні прикраси. Коли настав час віддавати борг, то сім’я повернула лише частину грошей і паралельно подружжя запустило шлюборозлучний процес, вирішивши терміново укласти шлюбний контракт.

На Єлизавету Ющенку повісили борг у Росії

Сума боргу перед кредитором, депутатом Олексієм Сідюковим, досягла 1,3 мільярда рублів. Спочатку відповідачем у справі був лише Єфімцев, проте суд першої інстанції вирішив, що боргові зобов’язання є спільними для подружжя і приєднав до процесу також Єлизавету Ющенку. Вона відкидає претензії, наголошуючи на тому, що за шлюбним договором усе цінне майно перейшло до колишнього чоловіка, і планує оскаржити рішення.

