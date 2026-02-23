Рус

І тренажер, і карусель. Звідки взялися легендарні "тарілки для схуднення" в СРСР і які вони зараз (фото)

Олена Руденко
Новина оновлена 23 лютого 2026, 09:52
Радянські жінки, диск "Грація". Фото Колаж "Телеграф"

Цей пристрій досі можна знайти у коморах деяких родин

У багатьох українців досі зберігся радянський тренажер "Диск здоров'я" (або "Грація"). У Радянському Союзі люди здебільшого мало переймалися своїм здоров'ям та фігурою, але ці "тарілки" були в багатьох.

Цей культовий радянський тренажер з'явився в 1950-60-х роках, але масове виробництво почалося наприкінці 1970-х років. "Диск здоров'я" робили з важкого металу. Він настільки міцний, що досі є в багатьох українців. Щобільше, "Диск здоров'я" радянського виробництва можна купити й зараз. Ціни стартують від 500 гривень.

Диск "Грація"
Скільки зараз коштує радянський тренажер
Радянський диск здоров'я можна купити зараз
Деякі виглядають зовсім новими

"Диск здоров'я" — це дві металеві "тарілки", між якими вмонтовано шарикопідшипниковий механізм, що забезпечує обертання. Його було призначено для боротьби з зайвою вагою та розвитку гнучкості хребта.

Диск здоров'я радянського виробництва

Окрім прямого призначення "Диск здоров'я" в радянські часи часто використовували як підставку — під вазу, торт, радіоприймач. А ще він слугував каруселлю для дітей — малюки обожнювали крутитися на цьому тренажері.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці досі купують радянські вінілові програвачі. Їх часто можна зустріти в барбершопах.

