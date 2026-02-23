І тренажер, і карусель. Звідки взялися легендарні "тарілки для схуднення" в СРСР і які вони зараз (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей пристрій досі можна знайти у коморах деяких родин
У багатьох українців досі зберігся радянський тренажер "Диск здоров'я" (або "Грація"). У Радянському Союзі люди здебільшого мало переймалися своїм здоров'ям та фігурою, але ці "тарілки" були в багатьох.
Цей культовий радянський тренажер з'явився в 1950-60-х роках, але масове виробництво почалося наприкінці 1970-х років. "Диск здоров'я" робили з важкого металу. Він настільки міцний, що досі є в багатьох українців. Щобільше, "Диск здоров'я" радянського виробництва можна купити й зараз. Ціни стартують від 500 гривень.
"Диск здоров'я" — це дві металеві "тарілки", між якими вмонтовано шарикопідшипниковий механізм, що забезпечує обертання. Його було призначено для боротьби з зайвою вагою та розвитку гнучкості хребта.
Окрім прямого призначення "Диск здоров'я" в радянські часи часто використовували як підставку — під вазу, торт, радіоприймач. А ще він слугував каруселлю для дітей — малюки обожнювали крутитися на цьому тренажері.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці досі купують радянські вінілові програвачі. Їх часто можна зустріти в барбершопах.