Згадайте цей присмак шампуню. Які напої були фаворитом українських дітей у 90-і (фото)

Тоді українці тільки починали знайомитися із західними продуктами

Наприкінці нульових років в Україні стали популярними порошкові напої, які треба було розвести водою. Виробники стверджували, що в результаті можна було отримати смачний напій, але насправді, він пах дуже "хімозно".

Одним з найпопулярніших був Yupi. Також був напій "Invite+", пише "ТСН". Слоган з реклами цього напою досі пам'ятають багато українців — "Просто додай води".

Yupi з 90-х років

Yupi та "Invite+" продавалися у порційних пакетиках. Порошок з них треба було висипати у склянку та залити водою. В результаті виходив занадто солодкий напій. Він мав різні смаки та кольори.

Однак ті, хто хоч раз пробував ці напої, назавжди запам'ятав їх перенасичений ароматизаторами смак. Напої позиціювалися як натуральний "сік", але на смак та запах нагадували скоріше шампунь. Однак для дітей 90-их, невдовзі після розвалу СРСР та появи перших західних продуктів, Yupi здавався справжнім дивом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жуйка Eclipse стала легендою українських нульових. Її крижану свіжість досі пам'ятають багато українців.