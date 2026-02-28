Харків несподівано накриють сильні морози: коли місту знову вдягати зимові куртки

Березень підготував містянам неприємний сюрприз

У Харків найближчими днями очікується різке та суттєве похолодання. Після відносно помірної температури місто накриє хвиля сильних морозів.

За попередніми прогнозами синоптичного ресурсу "Погода 33", температура буде значно нижчою за кліматичну норму для цього періоду. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

На початку березня температура ще коливатиметься поблизу нуля. Але відчутних "гойдалок" не передбачається. Іноді повітря може охолонути до -4 градусів вночі.

Упродовж 5 та 6 березня прогнозується більш тепла погода, адже вдень показники на термометрах підскочать до +2 градусів. Разом з тим можливі опади.

Однак вже наприкінці першого тижня синоптики прогнозують стрімке зниження температури до -10…-15 градусів у нічні години. Вдень стовпчики термометрів також не підійматимуться вище -8…-11.

Погода у Харкові на 10 днів. Фото: Погода 33

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середині березня в Україну може прийти різке похолодання — український синоптик Ігор Кібальчич попереджає про арктичний повітряний фронт. Після відносно м’якого початку місяця очікується зниження температури та можливі опади.