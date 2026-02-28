Київ прогріється до +12, але невдовзі вдарить мороз: коли буде різкий температурний стрибок

Столицю чекає контрастна погода на початку березня

Київ наприкінці лютого та на початку березня чекають суттєві температурні коливання. Синоптики прогнозують спочатку потепління, як у квітні, але потім температура різко впаде до -9 градусів.

Коли столиця України прогріється та замерзне, спрогнозували у "Sinoptik". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У суботу, 28 лютого, прогнозують -4 С° вночі та до +3 С° вдень. Уже в неділю, 1 березня, повітря прогріється до +8°, а 2 березня — до +6°.

Протягом 3 та 4 березня температура коливатиметься в межах +4…+6 С° вдень. У середу в обід передбачається дрібний дощ. У четвер, 5 березня, очікується до +8 С°, а в п’ятницю, 6 березня, — до +9 С°. Найвідчутніше потепління прогнозують на 7 та 8 березня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +12 С°. Протягом усього цього періоду не буде нічних морозів.

Втім, уже в понеділок, 9 березня, синоптики попереджають про різке похолодання: температура знизиться до -9 С° вночі та до -2 С° вдень. Такий контраст може вплинути дорожню ситуацію, тому киянам радять стежити за прогнозами та враховувати погодні зміни при плануванні справ.

Погода у столиці на 10 днів. Фото: Sinoptik

