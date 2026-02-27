Уловка супермаркета, о которой вы не знали: почему мы не берем дешевые товары с нижних полок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Покупатели чаще всего берут товары с определенных полок
Супермаркеты используют множество уловок, чтобы продать товар. Чтобы люди покупали товары с большей стоимостью, используют прием с их размещением на полках.
Уловки супермакетов базируются на исследованиях поведения людей, рассказал Симеон Скаммель-Кац в своей книге "Искусство шопинга". Он пояснил, что магазины используют технологию отслеживания взглядов для определения оптимального места размещения товаров на полках.
Дело в том, что естественным образом люди обычно смотрят ниже уровня глаз, где-то между уровнем талии и груди. Именно поэтому полки на уровне взгляда являются самым популярным и дорогим торговым пространством. Товар, размещенный на них, разбирают в первую очередь.
Продавцы знают, что люди "запрограммированы" покупать больше товаров, которые видят на уровне своего взгляда. Это работает даже вопреки выгоде, с этих полок люди берут даже тот товар, который будет дороже размещенного ниже или выше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему апельсины упаковывают именно в красную сетку. Возможно, на первый взгляд это просто способ сохранить фрукты вместе, но на самом деле здесь есть хитрый маркетинговый ход.