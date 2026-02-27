Уловка супермаркета, о которой вы не знали: почему мы не берем дешевые товары с нижних полок

Покупатели чаще всего берут товары с определенных полок

Супермаркеты используют множество уловок, чтобы продать товар. Чтобы люди покупали товары с большей стоимостью, используют прием с их размещением на полках.

Уловки супермакетов базируются на исследованиях поведения людей, рассказал Симеон Скаммель-Кац в своей книге "Искусство шопинга". Он пояснил, что магазины используют технологию отслеживания взглядов для определения оптимального места размещения товаров на полках.

Дело в том, что естественным образом люди обычно смотрят ниже уровня глаз, где-то между уровнем талии и груди. Именно поэтому полки на уровне взгляда являются самым популярным и дорогим торговым пространством. Товар, размещенный на них, разбирают в первую очередь.

Женщина в супермаркете

Продавцы знают, что люди "запрограммированы" покупать больше товаров, которые видят на уровне своего взгляда. Это работает даже вопреки выгоде, с этих полок люди берут даже тот товар, который будет дороже размещенного ниже или выше.

