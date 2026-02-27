Повалій вже можна не впізнати: як змінилася її зовнішність після втечі з України (фото)
Артистка не перестає експериментувати із зовнішністю
Таїсія Повалій — відома російська співачка українського походження, яка зрадила свою батьківщину та втекла до Росії. Там вона не просто продовжила свою кар’єру, а й стала рупором російської пропаганди та "скрєпів". Артистка продовжує спроби зберегти молодість і останнім часом помітно поплавилась.
Що варто знати:
- Таїсія Повалій остаточно переїхала до Москви незадовго до повномасштабного вторгнення
- Артистка стала активним прихильником російської пропаганди
- Зовнішність співачки сильно змінилася в гіршу сторону через надмірні пластичні операції
"Телеграф" зібрав фотографії Таїсії Повалій до втечі до Росії і після того, щоб показати, як вона змінилася.
Таїсія Повалій в Україні
Співачка народилася на Київщині та розпочинала свою кар’єру в Україні. У ранній період творчості вона співала українською, проте згодом свій вектор вона змістила на російський ринок.
Зрештою, вона перестала приховувати свої проросійські погляди і активно їздила виступати в РФ після 2014 року. А за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Повалій остаточно перебралася до Москви.
Ще з 2000-х років артистка захопилася пластичними операціями та "уколами краси". Відповідно, її зовнішність поступово змінювалася. Однак ще за життя в Україні вона змогла "зберегти обличчя" і виглядала більш-менш природно.
Повалій після втечі до Росії
Однак усе змінилося після зради та втечі до Москви. На нових відео та фото можна помітити, що обличчя Повалія остаточно "поплавилося" і виглядає максимально неприродно. Також у вічі впадає, що риси стали несиметричними, вилиці "попливли", а очі стали дуже великими.
Всі недоліки Таїсія намагається приховати за щільним шаром макіяжу та модними укладками. Однак від цього виглядати краще не стала.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки Повалій заробляє у Росії після зради. Втекла з України і живе у злиднях.