Повалій вже можна не впізнати: як змінилася її зовнішність після втечі з України (фото)

Артистка не перестає експериментувати із зовнішністю

Таїсія Повалій — відома російська співачка українського походження, яка зрадила свою батьківщину та втекла до Росії. Там вона не просто продовжила свою кар’єру, а й стала рупором російської пропаганди та "скрєпів". Артистка продовжує спроби зберегти молодість і останнім часом помітно поплавилась.

Що варто знати:

Таїсія Повалій остаточно переїхала до Москви незадовго до повномасштабного вторгнення

Артистка стала активним прихильником російської пропаганди

Зовнішність співачки сильно змінилася в гіршу сторону через надмірні пластичні операції

"Телеграф" зібрав фотографії Таїсії Повалій до втечі до Росії і після того, щоб показати, як вона змінилася.

Таїсія Повалій у 2020 році. Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Таїсія Повалій в Україні

Співачка народилася на Київщині та розпочинала свою кар’єру в Україні. У ранній період творчості вона співала українською, проте згодом свій вектор вона змістила на російський ринок.

Таїсія Повалій у 2021 році ще жила у Києві. Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Зрештою, вона перестала приховувати свої проросійські погляди і активно їздила виступати в РФ після 2014 року. А за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Повалій остаточно перебралася до Москви.

Таїсія Повалій та її син Денис в 2021 році. Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Ще з 2000-х років артистка захопилася пластичними операціями та "уколами краси". Відповідно, її зовнішність поступово змінювалася. Однак ще за життя в Україні вона змогла "зберегти обличчя" і виглядала більш-менш природно.

Колись Повалій говорила, що любить Україну і співала українською. Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Повалій після втечі до Росії

Однак усе змінилося після зради та втечі до Москви. На нових відео та фото можна помітити, що обличчя Повалія остаточно "поплавилося" і виглядає максимально неприродно. Також у вічі впадає, що риси стали несиметричними, вилиці "попливли", а очі стали дуже великими.

Так Повалій виглядає зараз. Фото: скріншот

Всі недоліки Таїсія намагається приховати за щільним шаром макіяжу та модними укладками. Однак від цього виглядати краще не стала.

Таїсія Повалій зараз має асиметричне обличчя. Фото: скріншот із відео

Таїсія Повалій зараз виглядає так. Фото: скріншот із відео

Таїсія Повалій у 2026 році виглядає так. Фото: скріншот із відео

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки Повалій заробляє у Росії після зради. Втекла з України і живе у злиднях.