Зима відступає: коли у Львові чекати на комфортну весняну погоду

Уже скоро у Львів прийде відчутне потепління до +13 градусів

У Львові найближчими днями зберігатиметься нестійка та прохолодна погода. Однак синоптична ситуація поступово змінюватиметься у бік потепління.

Уже наприкінці місяця показники на термометрах можуть сягнути +13 градусів. Таким прогнозом поділились у "Погода 33".

Після холодної ночі, коли температура опускалася до -10 °C, і денних показників близько -3 °C 21 лютого, повітря поступово почне прогріватися. З 22 по 25 лютого вночі буде близько 0…+3 °C, а вдень – приблизно +2…4 °C. У цей період варто очікувати опадів

У четвер, 26 лютого, передбачається невелике нічне похолодання до -1 градусу. Воно буде недовгим. Тієї ж доби вдень прогнозується +7 °C.

Найпомітніше потепління очікується наприкінці лютого. 28 лютого вдень температура може піднятися до +13 °C, а вночі залишатиметься близько +4 °C.

На початку березня тенденція збережеться: 1 числа температура протягом доби коливатиметься від +2 до +8 °C. Місцями можливі короткочасні опади, але загалом погода стане м’якою і весняною.

Погода у Львові на кінець лютого. Фото: "Погода 33"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові наприкінці місяця, окрім потепління, очікується і період дощів.