Як виростити міцну розсаду солодкого перцю: 7 правил від агрономів

Як виростити міцну та здорову розсаду солодкого перцю? При якій температурі проростає насіння перцю? Який ґрунт потрібен для болгарського перцю?

Знаючи, як довго проростає насіння болгарського перцю, деякі городники поспішають посіяти цю культуру ще в січні або лютому. Але для таких посівів потрібне додаткове освітлення та підтримка тепла, інакше розсада буде тонкою та витягнутою. В умовах відсутності електрики зробити це вдома просто неможливо.

Отже, що рекомендують агрономи-професіонали для вирощування гарної міцної розсади солодкого перцю? Є 7 дуже важливих моментів.

1. Температурний режим – ключовий фактор.

Найкраща температура для пророщування насіння перцю – 28-30 градусів, при цьому перші сходи з’являються через 7-10 діб. Якщо температура буде менше 20 градусів, ці процеси сповільнюються, і перші "петельки" ви побачите не раніше 25-30 діб.

2. Насіння перцю потребує підготовки.

Неінкрустоване насіння слід обробити регуляторами росту. Для старого або простроченого насіння слід використовувати регулятори із гібереліновою кислотою. Також доцільно замочувати на 15 хвилин у 3%-ому розчині аптечного перекису водню. Ці заходи дозволять розм’якшити щільну оболонку насіння та забезпечити швидкі рівномірні сходи.

3. Попереднє пророщування.

Хороший дієвий метод — проростити насіння у вологих теплих умовах, ватяні диски або бавовняна тканина. Як тільки з’являються перші коріння (1-2 мм), насіння висаджують у ґрунт.

Так пророщують насіння перцю. Фото з відкритих джерел

4. Технологія посіву.

Насіння має знаходитися на глибині 1-1.5 см, а рН субстрату має становити 6-6.5.

5. Вологість.

Аж до появи сходів поверхню ґрунту закривають плівкою або пластиковою кришкою для підтримки вологості на рівні 90-100%. Для недопущення появи "чорної ніжки" ці посіви щодня провітрюються.

"Чорна ніжка" – хвороба рослин, яку викликають паразитні гриби або бактерії. Фото: Вікіпедія

6. Світло.

Висвітлення потрібно відразу після появи "петельок". При цьому одночасно з цим слід опустити температуру до 18-20 градусів на 3-4 дні. Це дозволить уникнути витягування розсади.

7. Інкрустоване насіння (в оболонці від виробника).

Інкрустоване насіння сіють у сухому стані в добре зволожений субстрат.

Ось так виглядає інкрустоване насіння перцю

Дотримання цих рекомендацій дозволить виростити міцну розсаду солодкого та гіркого перцю, і гарантуватиме великий та якісний урожай популярних овочів.

