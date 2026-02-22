Як не впасти на льоду: українка поділилася несподіваним лайфхаком для взуття (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Такий спосіб точно знизить ризик падіння
Українці у соціальних мережах діляться лайфхаками, як захиститися від падіння у ожеледицю. Є простий спосіб зробити так, щоб взуття не ковзало.
Що потрібно знати:
- Такий спосіб допоможе збільшити зчеплення з поверхнею
- Головний елемент для цього лайфхака є у шафі у кожного
- Для додаткової безпеки вибирайте взуття з рельєфною підошвою
У соціальній мережі Threads користувач Олександра Ігорівна опублікувала свою пораду на зиму і на випадок заледенілих доріг.
Незвичайний лайфхак заклюється в тому, щоб одягати шкарпетки поверх взуття, щоб зменшити ковзання. Тканина створює додаткове зчеплення з льодом та допомагає утримувати рівновагу. Автор рекомендує використовувати широкі шкарпетки.
"Надягайте шкарпетки поверх взуття. Вибирайте найширші, щоб налізли і ті, які не шкода. Реально працює топ. Я про цей метод дізналася кілька років тому, як тільки стала собачницею і поки що кращого варіанту не знайшла", — пише Олександра.
Переглянути в Threads
У коментарях під постом користувачі також порадили використовувати капроновий шкарпетку замість щільного.
Слід пам’ятати, що в умовах сильного зледеніння важливо вибирати взуття з рельєфною підошвою, рухатися невеликими кроками та по можливості обходити ділянки з гладким льодом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" псіал про те, яких правил потрібно дотримуватись, щоб не вспати на льоду.