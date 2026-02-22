Як не впасти на льоду: українка поділилася несподіваним лайфхаком для взуття (фото)

Такий спосіб точно знизить ризик падіння

Українці у соціальних мережах діляться лайфхаками, як захиститися від падіння у ожеледицю. Є простий спосіб зробити так, щоб взуття не ковзало.

Що потрібно знати:

Такий спосіб допоможе збільшити зчеплення з поверхнею

Головний елемент для цього лайфхака є у шафі у кожного

Для додаткової безпеки вибирайте взуття з рельєфною підошвою

У соціальній мережі Threads користувач Олександра Ігорівна опублікувала свою пораду на зиму і на випадок заледенілих доріг.

Незвичайний лайфхак заклюється в тому, щоб одягати шкарпетки поверх взуття, щоб зменшити ковзання. Тканина створює додаткове зчеплення з льодом та допомагає утримувати рівновагу. Автор рекомендує використовувати широкі шкарпетки.

"Надягайте шкарпетки поверх взуття. Вибирайте найширші, щоб налізли і ті, які не шкода. Реально працює топ. Я про цей метод дізналася кілька років тому, як тільки стала собачницею і поки що кращого варіанту не знайшла", — пише Олександра.

У коментарях під постом користувачі також порадили використовувати капроновий шкарпетку замість щільного.

Слід пам’ятати, що в умовах сильного зледеніння важливо вибирати взуття з рельєфною підошвою, рухатися невеликими кроками та по можливості обходити ділянки з гладким льодом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" псіал про те, яких правил потрібно дотримуватись, щоб не вспати на льоду.