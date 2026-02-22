Які квіти не забути посіяти у лютому: лайфхак "синя клумба"

Весна ось-ось вступить у свої права, і квітникарі повинні бути у всеозброєнні. Пропонуємо посіяти до кінця лютого ці рослини, щоб із приходом тепла облаштувати чудову клумбу в синьо-блакитних освіжаючих тонах.

Остання декада лютого — чудовий час для посіву квітів. На зростаючий місяць все добре приймається, тому є сенс поквапитися купити потрібне насіння і грунт, щоб ваші новонароджені рослини були готові до приходу справжнього тепла.

Що можна посіяти в лютому з квітів? Жоржини, віола, лаванда, хризантема, сальвія, геліотроп, петунія і багато іншого. Достатньо подивитися на зворотний бік упаковки насіння.

Але замість простого перерахування квітів, ми пропонуємо вибрати конкретні рослини, які будуть не тільки довго цвісти, а й поєднуватись одна з одною. Погодьтеся, цей ефект не завжди виходить навіть у досвідчених квітникарів.

Для "синьої" клумби вам знадобляться:

флокс Друммонда сорт "Бьюті Блу" — однорічник висотою до 25 см. Чудовий на бордюрах, на передньому краї клумб, в горщиках, на кам’янистих гірках. Підходить для зрізання у мініатюрні букети.

— однорічник висотою до 25 см. Чудовий на бордюрах, на передньому краї клумб, в горщиках, на кам’янистих гірках. Підходить для зрізання у мініатюрні букети. петунія сорт "Івнінг Сенсейшен" — унікальний сорт синьо-фіолетового відтінку з чудовим ароматом, який особливо виразний у вечірній час. Пагони майже метрової довжини акуратно огортають клумбу, закриваючи порожні місця та створюючи відчуття ароматної подушки. А що ж покладемо на цю "подушку"? Звичайно, царицю квітів)

— унікальний сорт синьо-фіолетового відтінку з чудовим ароматом, який особливо виразний у вечірній час. Пагони майже метрової довжини акуратно огортають клумбу, закриваючи порожні місця та створюючи відчуття ароматної подушки. А що ж покладемо на цю "подушку"? Звичайно, царицю квітів) троянда "Блю фо ю" ефектно доповнить композицію. Ніжні пелюстки з наївними тичинками викликають масу позитивних емоцій.

Флокс "Бьюті Блу", петунія "Івнінг Сенсейшен" та троянда "Блю фо ю" чудово виглядають разом

Для облаштування клумби площею 3-4 квадратних метрів вам знадобиться 20 штук флоксів, посаджених по бордюру; 10 штук петуній, що йдуть відразу за флоксами вглиб, а також 3 саджанці троянди. Вау-ефект гарантовано!

Не менш цікавий варіант: троянда Везаліус в обіймах петунії Тайдал Сільвер

