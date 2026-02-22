Рус

Які квіти не забути посіяти у лютому: лайфхак "синя клумба"

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які посадити флокси, петунії та троянди, щоб вони ідеально поєднувалися
Які посадити флокси, петунії та троянди, щоб вони ідеально поєднувалися. Фото telegraf.com.ua

Весна ось-ось вступить у свої права, і квітникарі повинні бути у всеозброєнні. Пропонуємо посіяти до кінця лютого ці рослини, щоб із приходом тепла облаштувати чудову клумбу в синьо-блакитних освіжаючих тонах.

Остання декада лютого — чудовий час для посіву квітів. На зростаючий місяць все добре приймається, тому є сенс поквапитися купити потрібне насіння і грунт, щоб ваші новонароджені рослини були готові до приходу справжнього тепла.

Що можна посіяти в лютому з квітів? Жоржини, віола, лаванда, хризантема, сальвія, геліотроп, петунія і багато іншого. Достатньо подивитися на зворотний бік упаковки насіння.

Але замість простого перерахування квітів, ми пропонуємо вибрати конкретні рослини, які будуть не тільки довго цвісти, а й поєднуватись одна з одною. Погодьтеся, цей ефект не завжди виходить навіть у досвідчених квітникарів.

Для "синьої" клумби вам знадобляться:

  • флокс Друммонда сорт "Бьюті Блу" — однорічник висотою до 25 см. Чудовий на бордюрах, на передньому краї клумб, в горщиках, на кам’янистих гірках. Підходить для зрізання у мініатюрні букети.
  • петунія сорт "Івнінг Сенсейшен" — унікальний сорт синьо-фіолетового відтінку з чудовим ароматом, який особливо виразний у вечірній час. Пагони майже метрової довжини акуратно огортають клумбу, закриваючи порожні місця та створюючи відчуття ароматної подушки. А що ж покладемо на цю "подушку"? Звичайно, царицю квітів)
  • троянда "Блю фо ю" ефектно доповнить композицію. Ніжні пелюстки з наївними тичинками викликають масу позитивних емоцій.
Флокс Бьюті Блу, петунія Івнінг Сенсейшен і троянда Блю фо ю
Флокс "Бьюті Блу", петунія "Івнінг Сенсейшен" та троянда "Блю фо ю" чудово виглядають разом

Для облаштування клумби площею 3-4 квадратних метрів вам знадобиться 20 штук флоксів, посаджених по бордюру; 10 штук петуній, що йдуть відразу за флоксами вглиб, а також 3 саджанці троянди. Вау-ефект гарантовано!

Роза Везаліус і петунія Тайдал Сільвер, синя клумба як зробити що посадити
Не менш цікавий варіант: троянда Везаліус в обіймах петунії Тайдал Сільвер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як виростити жоржини з насіння.

Теги:
#Квіти #Троянди #Сад #Клумба