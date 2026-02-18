Індексація в березні обійде ці 3 категорії: яким пенсіонерам не очікувати підвищення

Міністр пояснив, хто залишиться без доплат

З 1 березня в Україні має відбутись індексація пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, проте частина громадян залишиться без додаткових виплат.

Про це в короткому інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Він пояснив, що березнева індексація не торкнеться трьох категорій пенсіонерів.

Без змін залишаться виплати тих, чиї пенсії вже були підвищені до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших груп населення. Також індексація не зачепить пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію — 25 950 гривень. Крім того, доплат не передбачено для прокурорів і суддів у відставці.

Раніше міністр уточнив, що підвищення пенсії становитиме 12,1%. Для більшості пенсіонерів, які отримують 3-4 тисячі гривень, це означає збільшення виплат на кілька сотень гривень. "Телеграф" порахував, як зміниться виплата для тих, у кого пенсія вища. Понад 600 гривень доплати отримають ті, чия пенсія складає 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми також повідомляли про те, що пенсіонери, які працюють, втрачають можливість отримувати деякі доплати.