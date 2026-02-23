Індексація пенсії не для всіх: кому з найбідніших не світить підвищення в березні

Частині пенсіонерів виплати не переглянуть через попередні доплати

Підвищення пенсій по індексації в Україні заплановане на березень. Остаточної постанови ще не публікували, проте за її проєктом вона омине три категорії українців — прокурорів та суддів, тих в кого максимальна пенсія та тих, чиї виплати вже підвищили до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших.

Що потрібно знати:

Очікуване підвищення пенсій — 12,1%

Мінімальна пенсія для непрацездатних встановлена на рівні 2 595 грн

Менше як 3000 грн отримують близько 3,68% пенсіонерів, понад половина має виплати менші за 5000 грн

Обмеження щодо максимального розміру не поширюється на пенсії військових

Очікується підвищення пенсії на 12,1% — від 100 до 2595 грн. Однак голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що якщо торік виплати пенсіонерам довели до прожиткового мінімуму, вони не індексуватимуться. "Якщо в минулому році у пенсіонера були якісь дотяжки і доплати, і його пенсія складає "аж" 2 595 гривень, то ці пенсії такими ж мізерними і залишаться", — пише він.

Ті пенсіонери, які мають повний стаж можуть розраховувати на перерахунок пенсії до мінімальних 3 406 грн. Нагадаємо, для пенсіонерів старшого віку — від 70 та 80 років, встановлені інша мінімальна пенсія у 2026 після індексації — 4050 та 4213 грн відповідно.

Важливо розуміти: пенсіонерів, які отримують менше за 3000 грн в Україні — 3,68% від загальної кількості пенсіонерів (10,2 млн). В ці понад 10 млн входять не тільки пенсіонери за віком, а й ті хто має інвалідність, втратив годувальника тощо. Підрахунок показує, що щонайменше 350 тисяч непрацездатних осіб отримують від держави менше ніж 3000 грн. Загалом, понад половину пенсіонерів України отримує менше ніж 5000 грн виплати.

Розподіл чисельності пенсіонерів за виплатами/ Дані ПФУ від січня 2026 року

Що пропонує Гетманцев та які ще є варіанти

Гетманцев вважає, що виплата мала бути підвищена до шести тисяч гривень. Кошти на це пропонує перенаправити з бюджетних програм, які називає неефективними, зокрема — національного кешбеку. Зазначимо, в Держбюджеті, який встановив прожитковий мінімум для непрацездатних на рівні 2 595 грн, передбачено щонайменше 700 млн грн на програму "національний кешбек". Також в січні був зареєстрований законопроєкт №14364 у якому пропонують збільшити мінімальну пенсію для непрацездатних за віком з 1 квітня — 3282 грн, з 1 липня — 4791 грн, з жовтня – 7374 грн.

Індексація пенсій військовим

Обмеження для індексації максимальної пенсії не буде розповсюджуватися на пенсії захисників України призначені, під час російської агресії. З 1 березня також збільшать виплати для рідних загиблих чи померлих захисників та захисниць. Мінімальна виплата для кожного з батьків, дружині/чоловіку та одному непрацездатному утриманцю при призначенні пенсії у зв’язку з втратою годувальника має зрости до не менше ніж 12 810 грн, а якщо утриманців двоє чи більше — до не менше 10 020 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що працюючі пенсіонери матимуть індексацію в 2026 році. Проте на частину доплат вони претендувати не можуть.