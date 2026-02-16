Березнева індексація: хто отримає майже 500 грн, а хто залишиться без підвищення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пояснюємо, кого стосується підвищення і як перевірити новий розмір пенсії
Індексація пенсій у 2026 році торкнеться тих виплат, які надає Пенсійний фонд. Її визначили на рівні 12,1%, що більше аніж у попередні два роки. Важливо знати, індексація з 1 березня торкнеться тільки основної, розрахункової частини пенсії, але не надбавок за вік, стаж тощо.
Що потрібно знати:
- Індексація не стосується тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки
- Не всі з понад 10 млн пенсіонерів отримають підвищення
"Телеграф" порахував, на яке підвищення можуть розраховувати пенсіонери, які отримують від 3000 до 4000 грн. За даними статистики ПФУ — це наймасовіша категорія отримувачів пенсії. Яке ймовірне підвищення потрібно очікувати, залежно від розміру розрахункової пенсії:
- якщо пенсія 3000 грн — надбавка становитиме приблизно 363 грн
- якщо 3250 грн — близько 393 грн
- якщо 3500 грн — приблизно 423 грн
- якщо 3750 грн — близько 453 грн
- якщо 4000 грн — приблизно 484 грн.
Хто не має права на індексацію пенсії
В Україні загалом понад 10 млн пенсіонерів, але не всі вони мають право на індексацію. Зокрема, є пенсіонери, виплати яким забезпечує не Пенсійний фонд України. Також зазвичай, індексацію не проводять тим пенсіонерам, які вийшли на відпочинок в останні три роки, адже вони мають виплату, засновану на поточному розмірі зарплат.
Ще 2,8 млн пенсіонерів можуть залишитися без підвищення виплат з березня — ті, хто досі працює. Їм пенсії, зокрема торік, підвищували у квітні.
Як дізнатись, чи підвищили вам пенсію після індексації
Пенсійний фонд проводить індексацію пенсій без окремої заяви від пенсіонера. Загалом, інформація про розмір пенсії відображається в особистому кабінеті пенсіонера на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
Раніше "Телеграф" розповідав, які доплати втрачає працюючий пенсіонер, окрім індексації. Попри все, у цієї категорії середня пенсія вища, ніж загалом по Україні.