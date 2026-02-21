Не їдять, а колекціонують: це найдорожчий шоколад у світі – і причина зовсім не в какао

Шоколадні цукерки ручної роботи, діаманти, смарагди та рубіни — і все це в одній коробці

Уявіть коробку шоколадних цукерок. А тепер забудьте все, що ви знали про шоколад. Le Chocolate Box — це не солодощі до горнятка кави.

Це колекційний об'єкт, символ статусу та, мабуть, найсміливіший подарунок у світі. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Народжений на перетині двох мистецтв

Проєкт з'явився завдяки незвичайному союзу: американський кондитерський дім Lake Forest Confections та ювелірна компанія Simon(s) Jewelers вирішили об'єднати свої таланти — і створили щось, чого світ ще не бачив.

Усередині елегантної коробки — ручної роботи шоколадні трюфелі, відібрані майстром-кондитером із бездоганним смаком. Та поруч із ними — ювелірні прикраси: кольє, персні, браслети, сережки, інкрустовані діамантами, сапфірами, смарагдами та рубінами. Саме ці коштовності й формують ту саму астрономічну ціну.

Шоколад тут — не головний герой. Він виступає розкішним фоном, чуттєвим обрамленням для справжнього скарбу. Адже вартість набору – близько 1,5 мільйона доларів.

Персоналізована розкіш

Один із найцікавіших аспектів Le Chocolate Box — можливість персоналізації. Покупець може підібрати ювелірні прикраси відповідно до смаків отримувача, події чи особистої естетики. Це перетворює коробку шоколаду на глибоко особистий жест — унікальний подарунок, створений саме для конкретної людини. Жодних стандартних наборів. Жодних компромісів.

Поза конкуренцією

У рейтингах найдорожчих шоколадів світу Le Chocolate Box стабільно посідає топові позиції — і на це є вагомі причини. Більшість "люксових" шоколадних виробів роблять ставку на рідкісні какао-боби, їстівне золото чи трюфелі у складі. Le Chocolate Box обирає інший шлях: розкіш тут винесена назовні — у камінні, металі, ювелірній майстерності. Це принципово інша філософія подарунка.

Більше, ніж смак

Simon(s) Jewelers використали шоколад як метафору — насолоди та щирого задоволення. Але метафору матеріальну, відчутну, видиму. Le Chocolate Box дарують як витончену розкіш, як знак статусу й естетичний жест, а не як ласощі до чаю. Це подарунок не для ласунів, а для тих, хто колекціонує враження, символи розкоші та неперевершену естетику.

