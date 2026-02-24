Один трюфель — як смартфон: чому шоколадна цукерка коштує 250 доларів і чому це виправдано

Розбираємося, що всередині та чому це не просто цукерка, а ціла філософія

Уявіть цукерку, яку готують лише на замовлення, доставляють експрес-кур'єром і з'їдають протягом тижня. Саме такою є La Madeline au Truffe — шоколадний трюфель.

Впливові видання назвали її найдорожчим шоколадом у світі. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Що це за цукерки

La Madeline au Truffe — авторська цукерка данського шоколатьє Фріца Кніпшільдта (Fritz Knipschildt), який живе і працює у США. Саме її Forbes колись вписав до списку найдорожчих шоколадних виробів планети — і відтоді вона незмінно фігурує в усіх рейтингах найрозкішніших десертів.

Один трюфель коштує близько 250 доларів США. Для порівняння: це ціна непоганого смартфона або вечері у ресторані зі зірками Мішлен.

Що всередині

Секрет ціни — у складі. Начинка — це ганаш із 70% темного шоколаду французького бренду Valrhona (одного з найпрестижніших у світі), вершків, цукру, трюфельної олії та ванілі.

Але головний інгредієнт — цілий чорний трюфель Périgord. Це рідкісний французький гриб, який традиційно вживають у ресторанах найвищого класу, а не в кондитерці. Саме він надає цукерці унікального смаку і робить її такою дорогою.

Гриб обгортають шаром ганаша, "запаковують" в оболонку з темного шоколаду Valrhonaта обкачують у тонко подрібненому какао-порошку. Кожен трюфель вкладають в індивідуальну скриньку із золотою або сріблястою обробкою — на оксамитову "подушку" з декоративних перлинок. Більше ювелірна коробочка, ніж кондитерська упаковка.

Чому її не купиш просто так

La Madeline au Truffe виготовляють виключно на замовлення — і на це є причина. Термін придатності цукерки становить лише 7 днів. Через свіжий гриб всередині й делікатну текстуру виробник відправляє її лише експрес-доставкою з дотриманням "холодного ланцюга".

Фактично це ресторанний десерт у форматі цукерки: одноразовий, унікальний і абсолютно непридатний для полиці супермаркету.

Хто за цим стоїть

Фріц Кніпшільдт виріс у Данії, але свій бренд Knipschildt Chocolatier розвиває у штаті Коннектикут і Нью-Йорку. Він поєднує класичну європейську школу шоколаду з американським ринком преміальних подарунків — робить ставку на ручну працю, малі партії й ексклюзивність.

La Madeline au Truffe стала для нього тим самим "одним продуктом, що зробив ім'я". Завдяки цій цукерці бренд потрапив у міжнародні медіа та закріпив за майстром статус "артшоколатьє".

Історія La Madeline au Truffe — це не просто цікавість до дорогих цукерок. Це показовий приклад того, як один продукт із чіткою легендою, обмеженим виробництвом і впізнаваною упаковкою може вивести невідомого майстра на міжнародний рівень.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки, які не їдять, а колекціонують. Це також один з найдорожчих шоколадів у світі – і причина зовсім не в какао.