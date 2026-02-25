Чи провалився весняний наступ РФ через вимкнення Starlink? Командувач Нацгвардії пояснив

Російська армія змогла переналаштувати зв'язок після відключення Starlink

Раптове відключення системи супутникового зв’язку Starlink не стала великою проблемою для російської армії. Вони змогли налагодити зв'язок іншими способами.

Також їхні підрозділи не відмовляються від тактики "просочуванння" крізь оборонні позиції СОУ. Про це командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко розповів в інтерв'ю журналістці Анні Максимчук.

Що потрібно знати:

Відключення Starlink вплинуло лише на деякі можливості РФ на фронті

У росіян є ще кілька варіантів зв'зку між підрозділами

Російські війська продовжуть використовувати тактику інфільтрації малих груп

Перебої в роботі супутникового зв'язку Starlink не стали нерозв'язуваною задачею для російських військ перед так званою "весняною наступальною кампанією". Вони переналаштувались на інші види комунікації і продовжують атаки.

"В них нічого не зламалось. Були певні збої в системі, скажімо так, але не зламалось. Вони прийшли на радіостанції, нижчі способи керування. Повірте, як літали дрони, так і літають", — наголосив Півненко.

Він пояснив, що російський наступ не припинявся. І так званої "весняної кампанії" ймовірно взагалі не планувалось.

"Ну, весною вже не буде таких штурмів великих. Вони вже йдуть. Тобто, їм потрібна певна кількість людей, вони інфільтруються на наші території, роблять осередки і нам уже важко їх вибивати звідти. Тому ми відходимо, як було на Покровському напрямку, там, знаєте, їх нфільтрувалось дуже багато, в саме місто. І зараз в Куп'янську, ну, на Куп'янську ми встигли спрацювати більш якісно і більш там гармонійно, скажімо так, їх витиснили. Нам потрібно намагатись не давати їм можливостей інфільтруватись вглиб території. Це сама основна історія", — наголосив Півненко.

Олександр Півненко

Як може вплинути відключення Starlink на окупантів

Як повідомляв "Телеграф", відключення неофіційно використовуваних російськими військами терміналів Starlink може знизити точність ударів та ефективність управління деякими піждрозділами. Однак це не призведе до кардинальних змін в ударах по українському тилу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни придумали, як повернути доступ до Starlink, використовуючи українців. Однак такі пристрої блокуватимуться, а причетним особам загрожує кримінальна відповідальність.