"Шоколадний замок" згадують з теплотою: чому зник улюблений вафельний торт і чим його замінити

Він не був святковим тортом і не претендував на вишуканість

Бувають продукти, зникнення яких помічаєш не відразу. Ще вчора він стояв у кожному супермаркеті поруч із чаєм і печивом, а сьогодні — лише порожня сторінка в онлайн-маркеті зі статусом "немає в наявності".

Саме так пішов із продажу вафельний торт "Шоколадний замок" від ROSHEN — один із тих десертів, які формували образ "домашнього чаювання" для цілого покоління українців. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Що це були за ласощі

"Шоколадний замок" — компактний вафельний торт вагою близько 220 г, повністю вкритий шоколадною глазур'ю. Всередині — тонкі хрусткі вафельні коржі з кремовим прошарком. Існувало кілька варіантів: з горіховим кремом, вершково-ванільний і зі смаком згущеного молока. Зверху торт прикрашав додатковий візерунок із темного шоколаду, що надавало десерту майже "преміального" вигляду — попри цілком демократичну ціну.

За розміром і виглядом торт більше нагадував велику шоколадну цукерку, ніж класичний святковий десерт. І саме в цьому була його фішка.

"Як велика цукерка" — що казали покупці

Ті, хто пам'ятає "Шоколадний замок", описують його досить однозначно: дуже солодкий, дуже хрусткий і надзвичайно впізнаваний. Вафлі легко ламалися, давали виразний хрускіт, а щільний шар глазурі створював ефект "шоколадної оболонки", якої так чекаєш, коли відкушуєш перший шматок.

У варіанті з горіховим кремом відчувалася виразна нутела-подібна нота, у версії зі згущеним молоком — карамельна солодкість. Обидва варіанти люди часто описували як "дитячий смак" — той, що асоціюється з домашніми вечорами, бабусиним столом і чашкою чаю після школи.

Деякі покупці зізнавалися: є й смачніші вафельні торти, але "Шоколадний замок" запам'ятовувався незвичною формою і балансом між легкою вафельною текстурою та щільним шоколадним покриттям. Він не претендував на вишуканість — він просто був смачним і зручним.

Чому 220 грамів — це було ідеально

Формат торта — окрема тема. 220 г — це рівно стільки, щоб з'їсти "за один вечір" удвох або утрьох без відчуття переїдання. Не треба різати великий торт, думати про зберігання залишків чи спеціальний привід. "Шоколадний замок" купували так само, як купують пачку печива — між іншим, за звичкою, просто тому що він був поруч.

Саме ця ніша "повсякденного десерту без приводу" і була його головною перевагою: не святковий торт із кондитерської, а звичне домашнє задоволення.

Де він зараз

Сьогодні знайти "Шоколадний замок" у вільному продажу неможливо. Сторінки товару в онлайн-маркетах ще існують, але скрізь позначені як "відсутній". В актуальному каталозі ROSHEN ця позиція не фігурує — що фактично означає припинення серійного виробництва.

Чому саме? Офіційних пояснень немає. Найімовірніше — звична для ринку комбінація: зміна попиту, перегляд асортиментної матриці, питання собівартості або логістики. Бренди регулярно прибирають позиції, які "живуть" але не зростають, і натомість запускають нові продукти під актуальні тренди.

Чим замінити

Повністю відтворити смак "Шоколадного замку" не вийде — це той випадок, коли продукт існував у конкретному поєднанні складу, форми і часу. Але якщо ви шукаєте щось близьке за ідеєю — хрустке, шоколадне, компактне — в асортименті ROSHEN та інших виробників залишаються вафельні торти й батончики з горіховими та шоколадними начинками у глазурі. Не те саме, але близько.

