Настоящий десерт или удачный маркетинг? Что действительно прячется в плитке белого шоколада

Почему настоящий белый шоколад не бывает белым — и что покупают украинцы на самом деле

Белый шоколад – один из самых противоречивых десертов в мире. Кто-то обожает его за нежный сливочный вкус, а кто-то утверждает, что это вообще не шоколад.

"Телеграф" разобрался, из чего состоит это лакомство, как оно завоевало мир и стоит ли его покупать в украинских супермаркетах. Дальше об этом подробнее.

Не совсем шоколад? Развенчиваем главный миф

Главное отличие белого шоколада от черного – полное отсутствие какао-порошка. Именно поэтому у него нет характерной горечи и коричневого цвета, которые мы привыкли ассоциировать с шоколадом.

Однако это не значит, что он подделка. По международным стандартам FDA, настоящий белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла – самого дорогого и ценного ингредиента какао-бобов. Остальные составляют сахар (до 55%) и сухое молоко (от 14%).

Именно здесь и кроется главная опасность для покупателя. Если на этикетке вместо какао-масла вы видите "заменитель растительного жира" или "пальмовое масло" – перед вами не шоколад, а только кондитерская плитка. Дешевле, но далеко от оригинала.

От утилизации "отходов" до всемирного феномена

Немногие знают, что белый шоколад появился не из творческого порыва кондитера, а из банальной экономической потребности. В 1936 году швейцарский гигант Nestlé искал способ рационально использовать излишки какао-масла, остававшегося после производства обыкновенного шоколада. Так на свет появился легендарный батончик Milkybar.

Настоящий бум популярности произошел в 60-х годах благодаря удачному маркетингу и ориентации на детей. А уже в начале 2000-х белый шоколад нашел свое место в высокой кухне: его стали использовать ведущие кондитеры и шефы в десертах, муссах и гляссажах.

Сегодня только в Великобритании ежегодно продают около 80 миллионов плиток Milkybar — и это красноречиво свидетельствует о любви потребителей к этому продукту.

Польза или сахарная бомба? Что говорят факты

Несмотря на критику диетологов, белый шоколад имеет вполне реальные преимущества:

Без кофеина. В отличие от темного или молочного шоколада, белый не содержит кофеина. Его можно давать детям и употреблять вечером – он не вызывает бессонницы или перевозбуждения.

В отличие от темного или молочного шоколада, белый не содержит кофеина. Его можно давать детям и употреблять вечером – он не вызывает бессонницы или перевозбуждения. Источник кальция. Благодаря высокому содержанию сухого молока, белый шоколад является лучшим источником кальция, чем его темные "братья" – а это плюс для костей и зубов.

Благодаря высокому содержанию сухого молока, белый шоколад является лучшим источником кальция, чем его темные "братья" – а это плюс для костей и зубов. Энергия и настроение. Он стимулирует выработку серотонина, быстро поднимая настроение – то же, что мы любим в любом шоколаде.

Однако существуют и существенные минусы. Из-за высокого содержания сахара этот продукт противопоказан людям с диабетом и тем, кто тщательно следит за фигурой. Несколько кубиков вполне достаточно, чтобы насладиться вкусом без ущерба для здоровья.

Как не ошибиться при покупке

Есть один простой, но очень эффективный способ отличить качественный продукт от подделки прямо у полки супермаркета – посмотрите на цвет. Настоящий белый шоколад не бывает белым. Он должен иметь теплый желтоватый оттенок – цвет слоновой кости. Этот оттенок придает ему какао-масло.

Если плитка выглядит совершенно белой — это сигнал: производитель использовал дешевые растительные жиры и отбеливатели вместо натурального ингредиента. Такой продукт не только менее вкусен, но и гораздо менее полезен.

