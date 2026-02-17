Час романтики та змін: ці три знаки східного гороскопу зустрінуть кохання у рік Вогняного Коня

Це час скаженої енергії, пристрасті та імпульсивних вчинків

Рік Вогняного Коня за китайським календарем настає 17 лютого. Наступ нового періоду стане часом змін для деяких знаків китайського гороскопу.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопа, для яких 2026 принесе нове кохання та романтику.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки китайського гороскопа – Тигр, Собака, Коза. Про це пише China Explorer Tour.

Тигр

Тигр і Кінь — союзники за духом. Цього року вам особливо щаститиме у справах та на особистому фронті. У 2026 році вам не доведеться "полювати" — соціальна активність сама приведе вас до потрібної людини. Постарайтеся виявити всю свою харизму та впевненість у собі, і дайте вогню горіти рівно. На вас чекає багато романтики та пригод.

Собака

Для Собаки рік Вогняного Коня стане часом гармонії та внутрішнього комфорту. Ви зможете нарешті відкрити своє серце для нових стосунків, головне не боятися зробити перший крок. Впустіть у своє життя ніжність та щирі почуття та світ заграє новими фарбами. Якщо серце тьохнуло під час першої зустрічі — це воно. Не шукайте каверзи там, де його немає.

Коза

Коза — таємний напарник Вогняного Коня. Вам цей рік буде сповнений романтики, як у кіно. Цього року ви відчуєте незвичайну рішучість та готовність до ініціативи в амурних справах. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та не бійтеся довіряти людям. У вас є всі шанси зустріти справжнє кохання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три знаки китайського гороскопу зустрінуть кохання навесні 2026 року. Самотність скасовується.