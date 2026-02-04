Гаманець на замок! Цим трьом знакам китайського гороскопу доведеться економити весною 2026

Деяким людям доведеться затягнути паски цієї весни

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, кому із знаків китайського гороскопу не пощастить із грошима навесні 2026 року.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких весна 2026 року стане часом економії та фінансових труднощів.

Як виявилося, не до всіх Вогняний Кінь буде прихильним, у списку тих, кому не пощастить, три знаки китайського гороскопа — Пацюк, Півень, Бик. Про це пише China Explorer Tour.

Пацюк

У китайській астрології Пацюк і Кінь прямі антагоністи, тож чекати прихильності від господаря року не доводиться. Для розважливого Пацюка весна 2026 року стане часом хаосу та незапланованих витрат. Можливі невдалі інвестиції, є ризик вкластися у проект, який прогорить. Зірки радять представникам знаку включити режим максимального енергозбереження у березні. Уникайте великих покупок та не беріть кредитів у цей період.

Півень

Представники цього знаку китайського гороскопу полюбляють демонструвати свій успіх. Однак весна 2026 року точно не час для хвастощів і пускання пилу в очі. Енергія Вогню може спровокувати імпульсні витрати, які в результаті призведуть до фінансового просідання. Перегляньте свої регулярні платежі та підписки і, по можливості, відмовтеся від того, що не є обов’язковим, тоді вдасться звільнити відчутну суму бюджету. У квітні краще відмовитись від поїздок, які не були сплановані заздалегідь.

Бик

Бик — це найконсервативніший і найбільш спокійний знак китайського гороскопу. Для вас стрімкий темп Коня може виявитися надто стомлюючим. А спроби угнатися за змінами призведуть до фінансових втрат. У вас можливі непередбачені витрати, пов’язані зі здоров’ям або перевтомою, тому приготуйтеся деякий час жорстко затягнути пояси та економити. Зірки радять постаратися зберегти те, що вже є.

