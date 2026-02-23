Не в холодильнику: де зберігати цибулю і часник, щоб не гнили та не проростали

Цибуля та часник будуть свіжими до весни

Після збору врожаю або великої закупівлі багато хто припускається однакової помилки — відправляє цибулю й часник у холодильник. Насправді холод і підвищена вологість лише пришвидшують псування та провокують проростання. Щоб овочі залишалися сухими, щільними й ароматними до самої весни, важливо створити правильні умови зберігання. Дотримання кількох простих правил дозволить зберегти врожай без втрат. Про це йдеться на порталі "Marta Stewart".

Де зберігати цибулю і часник у квартирі

Найкраще місце — темне, сухе й добре провітрюване приміщення. Підійде комора, підвал, засклений балкон або кухонна шафа подалі від плити та раковини. Головне — забезпечити постійну циркуляцію повітря.

Для зберігання варто використовувати кошики, сітчасті мішки, дерев’яні ящики або паперові пакети. Не слід складати овочі щільно один до одного — між ними має залишатися простір. Якщо вони лежать на полиці, краще розкласти їх в один шар.

Цибулю й часник можна тримати разом, але подалі від інших овочів і фруктів. Особливо небажане сусідство з яблуками, бананами та картоплею — вони виділяють речовини, що стимулюють проростання.

Як підготувати цибулю до тривалого зберігання

Перед тим як відправити овочі "на зимівлю", їх потрібно правильно висушити. Якщо цибуля або часник щойно зібрані з грядки, їх розкладають у сухому приміщенні на тканині або папері на кілька тижнів. Періодично головки перевертають, щоб вони рівномірно просохли.

Мити, чистити чи обрізати стебла перед зберіганням не рекомендується. Лушпиння та сухі стебла створюють природний захисний бар’єр від вологи та мікроорганізмів. У часнику також важливо дочекатися повного висихання корінців і шийки.

Чому холодильник — не найкращий варіант

Холодильник здається зручним місцем, але в ньому надто волого й холодно для тривалого зберігання цибулі та часнику. Через це вони швидше псуються, стають м’якими або починають проростати. Крім того, овочі легко вбирають запахи інших продуктів.

Зберігати в холодильнику можна лише вже очищені зубчики або нарізану цибулю — і не довше одного тижня, у герметичному контейнері.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна зберегти цибулю й часник свіжими та ароматними протягом кількох місяців без гнилі й небажаних паростків.