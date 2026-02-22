Мінімальна пенсія — понад 4000 грн: хто отримає нові суми в березні

Виплати зростуть на 12,1%

В березні в Україні відбудеться індексація пенсій. Разом з загальним підвищенням, деяким особам передбачена доплата — таким чином будуть проіндексовані мінімальні пенсії для найбільш літніх пенсіонерів.

Мова про виплати, які залежать від віку та призначаються для пенсіонерів старших за 70 років. Як розповів міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв'ю РБК-Україна, ці виплати встановлені попередніми рішеннями уряду.

Для пенсіонерів, які досягли 70 років, встановлюється мінімальна пенсійна виплата — 4050 грн. Тобто — зросте на 437 грн від попередньої (3 613 грн). Для тих, хто подолав рубіж у 80 років — мінімальна пенсійна виплата встановлена — 4213 грн (раніше — 3 758 грн). Плюс після індексації становить 455 грн.

Якщо пенсіонер ВПО не отримує пенсію

В разі, якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію і наразі не отримує пенсію, його виплати все одно індексуються. При поновленні пенсії, пенсіонер отримає одразу всю суму, з індексацією включно.

