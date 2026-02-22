Одесити вже тиждень без світла: як виживають та які прогнози енергетиків
Ситуація з енергопостачанням Одеси залишається дуже складною
Через постійні російські удари по енергетичних об'єктах, Одеса вже сьомий день залишається без світла, водо- та теплопостачання. Містяни наголошують, що не мають можливості помитись та привести себе до ладу.
Одесити просять місцеву владу організувати місця для проведення необхідних гігєнічних процедур. Відповідні відео оприлюднені в соціальні мережі Telegram.
Що потрібно знати:
- Одеса вже тиждень залишається без енергопостачання
- Місцеві жителі виживають за рахунок генераторів та Пунктів незламності
- Одесити закликають владу організувати місця для гігієнічних процедур
Містяни з будинків, в яких всі комунікації працюють від електрики, збираються в Пунктах незламності, щоб підзарядити свої гаджети та попити гарячого чаю. Проте люди повідомляють, що гостро стоїть питання особистої гігієни.
"Дехто в Одесі вже 6 добу без світла", — йдеться в дописі.
На інших відео показана кмітливість одеситів. Люди примудряються прилаштувати генератор на кондиціонері або навіть біля під'їзду, для того, щоб мати електроенергію в квартирі.
"Минув тиждень без світла, ми виживали, як могли", — зазначено у повідомленні.
Що кажуть в ДТЕК
До компанії ДТЕК Одеські електромережі звернулась одеситка, яка повідомила, що в неї вже 7 днів немає світла. Її будинок знаходиться в Київському районі Одеси.
"За даним напрямком ведуться аварійні роботи. Рієнтовний час відновлення 20:00 23 лютого", — зазначено у відповіді компанії.
Також в компінії повідомили про останні удари росіян. Обстріли енергетичних об'єктів міста відбуваються кожну ніч.
"Вночі 22 лютого ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетиці Одещини. Як наслідок – пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Руйнування значні і на ремонтні роботи потрібен час, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Наші бригади приступили до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після – починають ремонт", — зазначено в повідомленні.
