На Львівщині є свій "Пентагон": як німці збудували унікальну колонію та що з нею зараз

Від "королівського лугу" Австро-Угорщини до сучасного села Рівного

В кінці 18 століття німці побудували в Україні пентагон. Колонія у формі п'ятикутника досі збереглась, проте там вже немає німців. Село Кьонігсау, або ж Рівне на Львівщині з'явилось в рамках йозефінської колонізації — державної кампанії з поселень, спрямованої на зміцнення спільноти галицьких німців.

Характерна форма п'ятикутника — розробка австрійського інженера. З п'ятикутного сільського центру-галявини прокладали п'ять доріг, з'єднаних двома "круговими" дорогами. На кожній звели будинки та сільгосп споруди. Подібних сіл в Україні більше немає.

Генеральний план Кьонігсау/ Джерело: forgottengalicia.com

До 1784 року тут вже постали понад два десятки будинків, а ще за рік вже жило близько 300 людей, а у 1808 — 400. Серцем пентагона і села була католицька церква. І загалом населення було католиками, адже колонії створювали і за релігійною ознакою.

Церква Св. Себастіана та Фабіана в с. Рівне (Кьонігсау) збудована 1846 року. Фото 1989 року/ Джерело: photo-lviv.in.ua

Коли після першої світової війни Галичина відійшла Польщі, колонія деякий час зберігала свій німецький статус. В ній було 677 мешканців, з яких 649 — католики німці, 16 поляків, 12 євреїв та 4 протестанти.

Генеральний план 1939 року/ Джерело: forgottengalicia.com

В 1936 році село отримало іншу назву — Ровне ад Меденіце. Назва Кьонігсау з німецької перекладається як "королівський луг". Та ще з другої половини ХІХ століття на картах фігурувала й інша назва — Ровне. Цікаво, що "au" німецькою позначає саме рівний простір, луг.

Карта 1875 року, де поруч з назвою Кьонігсау фігурує назва Ровне/ Джерело: photo-lviv.in.ua

Німці полишили Кьонігсау в 1939 році, після приєднання до СРСР — жодного не залишилось. Радянська влада обрала назву Рівне, як основну. Село заселили. Церква збереглась аж до кінця 90-х, але її практично розібрали, і врешті перебудували на церкву Різдва Пресвятої Богородиці.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці в центрі пентагону/ Джерело: Google maps

Сучасний супутниковий знімок села Рівне/ Джерело: Google maps

Від німців, що жили тут, окрім форми села, залишились тільки надгробки. Фото зробив Christian Herrmann у 2020 році.

Залишки колишнього німецького цвинтаря в селі Рівне/ Джерело: vanishedworld.blog

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу німецьку колонію в цих околицях. Їй пощастило менше — залишки будівель Угартсберґу розрівняли трактором, від такої долі кладовище врятувало тільки розташування.