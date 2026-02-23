Потепління чекати ще довго? Коли до Києва прийдуть "плюси", синоптики озвучили терміни

На початку березня по всій країні очікується тепла погода

Киянам теплої погоди у лютому чекати не варто. Невеликі, але стабільні плюси прийдуть до столиці лише до середини березня.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, на думку фахівців Meteofor, мінусова температура, включаючи нічні заморозки, закінчиться лише до 11 березня. З цього моменту в обласному центрі почне тепліти і температура повітря встановиться на рівні 0+7 градусів. Можливі опади у вигляді дощу.

Погода у Києві

Такий прогноз дають і синоптики Meteo.ua. За їхніми розрахунками, різкі плюси також варто очікувати не раніше 10 березня. Проте вже 11 числа стовпчики термометрів можуть доповзти до +9 градусів. Також можливі опади.

Погода у Києві

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що Україну з 23 лютого прийде довгоочікуване потепління. Надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Це призведе до зміни погодних умов: посилиться вітер, коливатиметься атмосферний тиск, очікуються опади.

На початку березня по всій країні очікується тепла погода. Але при цьому потепління призведе до активного танення снігу, що може спричинити підвищення рівня води в річках та підтоплення окремих низинних територій.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що понад 20 сіл однієї з областей можуть піти під воду вже цієї весни.