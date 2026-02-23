Українець зробив тепле "гніздо" в лісі, в мережі жартують про ТЦК та комуналку (відео)

Дехто зацікавився ідеєю "доступного житла"

Українець показав тепле "гніздо", яке влаштував собі в лісі на дереві. Його "халабуда" викликала жваве обговорення у мережі.

Користувач TikTok з ніком "Цікавий Сергій" заявив, що переїхав до лісу — просто зараз, взимку. За його словами, він створює собі "комфорт", бо в лісі холодно.

Чоловік з монтажної піни зробив щось на зразок кокона, гнізда чи халабуди. Цю конструкцію він розмістив над землею. Є малесенькі дверцята та сходи.

Що українці пишуть про будиночок з монтажної піни в зимовому лісі

Відео активно обговорюють. Багато хто пише, що піна швидко посиплеться під дією ультрафіолету. Також пишуть, що дихати її випарами, коли перебуваєш всередині кокону, шкідливо.

"Халабуду" порівнюють з гніздом величезного шершня. Жартують, що ТЦК й там знайде, як і платіжки за комунальні послуги. Дехто іронізує, що теж зробить таке "гніздо" у лісі, коли остаточно набриднуть люди.

Ось деякі з коментарів:

Ніби гніздо величезного шершня

ТЦК все одно знайде

Все одно від ТЦК не сховаєшся

Завтра і тобі прийдуть платежі за комуналку

У мене оренда через два тижні закінчується, дякую за пропозицію

Доступне житло

Я, коли остаточно набриднуть люди

Як розповідав "Телеграф", український винахідник показав, як зробити "термокапсулу", щоб не замерзнути у квартирі без опалення. Винахід являє собою компактну "капсулу", зібрану з картону, ковдр та текстилю.