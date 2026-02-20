Індексація близько: яку доплату українці отримають при пенсії в 5000 грн

Є три категорії українців, чиї пенсії не підлягатимуть індексації

Вже з 1 березня частина українських пенсіонерів побачить зміну сум у своїх виплатах. Йдеться про щорічну індексацію, яка цього разу становитиме 12,1%. Однак підвищення буде різним — для когось це буквально кількасот гривень.

"Телеграф" порахував, якої суми доплати чекати українцям, які отримують 5 тисяч гривень пенсії. Зауважимо, що підвищення стосуватиметься лише основної, розрахункової частини пенсії. Доплати за вік, понаднормовий стаж чи інші надбавки під індексацію не підпадають.

Як зміниться пенсія з березня

Зокрема, при пенсії 4100 гривень підвищення складе близько 496 гривень. Якщо виплата 4300 гривень — орієнтовно 520 гривень. За 4500 гривень можна розраховувати на плюс 545 гривень, при 4700 гривень — приблизно 569 гривень. Ті, хто отримує 5000 гривень, матимуть надбавку близько 605 гривень.

Пенсійне посвідчення. Фото: ТСН

Дехто взагалі не отримає підвищення

Водночас частина пенсіонерів змін не відчує. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, перерахунок не проводитимуть тим, чиї виплати вже доведені до мінімального гарантованого рівня. Також індексація не торкнеться тих, хто отримує максимальну пенсію — 25 950 гривень, а ще прокурорів і суддів у відставці.

