Верховна Рада прийняла бюджет України на 2026 рік: на що підуть гроші (головне)

Витрати на безпеку та оборону у 2026-му коштуватимуть Україні 27,2% ВВП

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила законопроєкт "Про державний бюджет на 2026 рік" у другому читанні та в цілому. Документ був розроблений з урахуванням того, що війна триватиме весь наступний рік.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення свої голоси віддали 257 народних обранців.

Як голосували депутати

▪️Слуга народу — 193

▪️Платформа за життя та мир — 16

▪️Відновлення — 11

▪️За майбутнє — 11

▪️Довіра — 16

▪️Голос — 1

▪️Позафракційні — 9

Реакція президента: "Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!"

Що відомо про бюджет на 2026 рік — головне

Бюджет України на 2026 рік передбачає доходи на рівні 2,9 трлн. грн. і витрати на рівні 4,75 трлн. грн.

Дефіцит бюджету – 2,4 трлн. грн. або 18,4% ВВП.

Видатки на безпеку й оборону в 2026-му обійдуться Україні у 27,2% ВВП, або 2 трлн 805 млрд грн.

Збільшення соціальних стандартів (вперше з 2023 року) — мінімальна зарплата – з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%), загальний прожитковий мінімум – з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); прожитковий мінімум для працездатних осіб – з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%), прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, – з 2361 грн до 2595 грн (+9,9%).

Як пише український інфлюенсер Ігор Лаченков, депутати й надалі залишають у бюджеті телемарафон, на який піде ще 2 мільярди гривень.

На чому наполягали нардепи:

Перед голосуванням у рамках консультацій з депутатами до бюджету на 2026 рік просили внести кілька змін:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (збільшивши частку податку, який залишається на місцях, до 64%) і встановити цільове спрямувати цих додаткових коштів: на проведення розрахунків за енергоносії та у першу чергу на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності);

субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у розмірі 15,2 млрд грн, виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету);

додати 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (відповідні кошти мають зняти з програми "військового резерву");

додати 244 млн грн Бюро економічної безпеки (їх мають переспрямувати з резервного фонду).

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня на 30% та 1 вересня – ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас ми додаємо 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", — розповідала голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

При цьому, як стало відомо під час консультацій, Рада не планувала розглядати запровадження ПДВ для ФОП.

"Щойно на зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно немає. І держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету", — розповідав нардеп Ігор Фріс.

Проєкт постанови публікував нардеп Олексій Гончаренко :

