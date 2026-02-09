Більшість про це не здогадуються. Для чого тертка має колючу сторону

У більшості цей бік тертушки "простоює"

Кухонна тертушка — річ, яку дуже часто використовують на кухні. Часто вона має чотири сторони, хоча зазвичай користуються двома.

"Телеграф" розповідає, для чого на тертці є "колюча" сторона, якою майже ніхто не користується. Найбільш популярні дві сторони тертушки — так звана "бурякова", на якій зазвичай труть буряк на борщ, та така ж, але з меншими отворами.

Ліворуч - дві популярні сторони тертки, праворуч - ті, якими майже не користуються

Дві інші сторони зазвичай простоюють — сторона для нарізання слайсами та "шипаста" поверхня тертушки. Остання використовується для дуже дрібного натирання продуктів.

Колюча грань здатна подрібнити продукти практично в пюре — яблуко, моркву, часник, імбир тощо. Крім того, її зручно використовувати для того, щоб подрібнити спеції — наприклад мускатний горіх.

На колючій грані зручно натирати цедру

Також "шипаста" сторона стане в пригоді, коли треба натерти цедру лимона чи апельсина. Вона вийде дрібненькою та однорідною.

Крім того, ця сторона терки може використовуватися і в приготуванні домашніх панірувальних сухарів. Для цього на ній потрібно натерти черствий батон.

