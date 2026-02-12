Ви точно про це не знали: навіщо в радянських підковдрах була дірка у формі ромба
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Такі підковдри багато хто пам’ятає ще з дитинства
Підковдра з діркою ромбом посередині була, напевно, у всіх, хто жив у Радянському союзі. Зараз, коли більшість підковдр мають вирізи збоку або знизу по швах, таке текстильне рішення здається дивним, проте на це були свої причини.
"Телеграф" розповідає, навіщо у радянських підковдрах була дірка у формі ромба.
Чому виріз був саме ромбом?
Дірка-ромб у радянських підковдрах насамперед пояснювалася практичністю. Справа в тому, що на той час і ковдри були іншими — важчими та щільнішими. Заправити їх у вузький розріз збоку або внизу підковдри було б ще тим завданням.
А ось ромб посередині дозволяв бачити, як розподіляється ковдра всередині, легко дотягнутися до будь-якого кута, розправити грудки, не витягаючи всю ковдру назовні.
Крім того, в радянських ватяних ковдрах погано циркулювало повітря, а отвір-ромб прямо посередині дозволяв ковдрі "дихати" і покращував вентиляцію всередині підковдри. Це вважалося гігієнічнішим і дозволяло контролювати стан ковдри.
Ще одна причина в економії та зносостійкості. Виявляється, обробити краї одного фігурного вирізу в центрі було технологічно простішим і швидшим на потоковому виробництві, ніж вшивати гудзики або блискавку збоку текстильного виробу.
І найбільш неочевидна причина — це естетика. Як не дивно, але такі підковдри з ромбом вважалися красивими та естетичними. Це створювало акуратний вигляд заправленого ліжка.
До речі, на підковдри існував свій ГОСТ. Згідно з ним у 70-х роках форма вирізу не обов’язково мала бути ромбом. Тоді допускалися і квадрати, і кола, і навіть восьмикутники. Однак ромб прижився найкраще, тому що його було найпростіше обробляти на швейній машинці без стягування тканини.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому курок у магазинах завжди продають без голови. Про ці три причини ви точно не замислювалися.