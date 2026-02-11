Глибина як 13 багатоповерхівок: що відомо про найбільший кар’єр України (фото)

Ця грандіозна залізорудна чаша стала не просто промисловим гігантом, а справжнім символом Кривбасу

Кривий Ріг має унікальний об’єкт, що розкинувся у самому центрі промислової України. Мова йде про кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) — справжнє індустріальне диво, яке за розмірами втричі перевищує площу князівства Монако.

Яку історію він приховує? "Телеграф" розповість детальніше.

Глибина, що дорівнює 13 багатоповерхівкам

Цей залізорудний велетень почав свою історію ще за часів Радянського Союзу у 1955 році й відтоді невпинно зростав. Сьогодні його глибина сягає неймовірних 400 метрів. Як це можна уявити? Якщо поставити один на одного 13 стандартних дев’ятиповерхових будинків, вони ледь дістануть від дна до поверхні. Довжина кар’єру перевищує 3 км, а загальна площа становить понад 570 гектарів.

Кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) у Кривому Розі

Романтика у металі

Попри суворий індустріальний характер, природа та людська праця створили тут дещо символічне. Якщо дивитися на кар’єр з висоти, його контури нагадують величезне серце. Саме тому місцеві мешканці та працівники часто називають його "Сталевим серцем Кривого Рогу". Тераси кар’єру, яких налічується 28, спускаються вниз гігантськими сходами, створюючи видовище, подібне до декорацій науково-фантастичного фільму про Марс.

Карʼєр ПГЗК у Кривому Розі - як виглядає

ПГЗК карʼєр у Кривому Розі

Життя всередині гігантської чаші

Робота тут не зупиняється ні на хвилину. З оглядового майданчика величезні 100-тонні БелАЗи та потужні екскаватори здаються маленькими іграшками, хоча насправді це справжні залізні монстри. Червоно-бурий колір породи додає локації інопланетного вигляду, через що Кривий Ріг дедалі частіше називають "Українським Марсом".

Робота на карʼєрі ПГЗК

Туристичний потенціал та майбутнє

Сьогодні ПГЗК активно розвиває напрямок індустріального туризму. Для відвідувачів облаштували спеціальний оглядовий майданчик з інформаційними стендами. Потрапити туди можна у складі організованих груп, і повірте — цей краєвид варто побачити хоча б раз у житті. Також на території діє заводський музей, в якому розмістилася інтерактивна експозиція, що показує етапи видобутку залозою руди. Вибухові роботи, відвантаження сировини, транспортування, обладнання, техніка тощо.

За прогнозами геологів, запасів руди тут може вистачити ще як мінімум на 60 років.

