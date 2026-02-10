Найперший хмарочос України з'явився ще в Російській Імперії: як він виглядав і куди зник

Найбільший будинок столиці здіймався над нею на десятки метрів

Найперший хмарочос в Україні з’явився ще на початку минулого століття. Будівлю було побудовано у Києві, але підірвано під час Другої світової війни.

"Телеграф" розповідає про найпершу висотку нашої країни. Йдеться про 12-поверхову будівлю під назвою Будинок Гінзбурга. І хоча за сучасними мірками його висота не є визначною, в історію він увійшов саме як "перший хмарочос України".

Історія

Будівництво хмарочоса розпочалося під час другого будівельного буму, 1910 року на вулиці Інститутській, на місці будинків № 14, № 16 та № 18 (40-50 м на північ від теперішнього готелю "Україна"). За планом будинок повинен був мати h-подібну форму та різноповерховість по сторонах споруди (її зумовило розташування будинку на пагорбі) — усі 11 поверхів було видно лише з Миколаївської вулиці.

Зведення будівлі продовжувалося протягом двох років. До речі, в ці роки будинок був одним із найвищих хмарочосів не лише України, а й в усій Російській імперії.

Хмарочос Гінзбург. Фото — Вікіпедія.

Висота будівлі

Оскільки висота одного поверху хмарочоса була 4 м, то, можливо, будинок мав 45-55 метрів висоти, яка була на рівні київських дзвонів. Крім того, над будинком ще височіла вежа зі шпилем, що надавала будинку ще 10 метрів висоти. Тому висота зі шпилем могла коливатися від 60 до 70 метрів і досі точно не визначена.

Як використовувався будинок Гінзбурга

Будинок використовувався як готель для приїжджих та для здавання квартир в оренду; у ті часи такі будинки називалися прибутковими. У хмарочосі налічувалося 94 розкішні квартири, найбільші з яких налічували 11 кімнат. Усього кімнат було близько 500. На перших поверхах будинку Гінзбурга також знаходився торговий центр.

Хмарочос Гінзбург. Фото — Вікіпедія.

Знищення

За кілька днів до окупації Києва німецькими військами СРСР замінував багато інфраструктурних об’єктів столиці України, а також частину великих будівель. На п’ятий день окупації будинок Гінзбурга та ще кілька будівель на Хрещатику було підірвано. Від гігантського будинку залишився лише кістяк. Остаточно знесли залишки хмарочоса у 1950 році.

Хмарочос Гінзбург. Фото — Вікіпедія.

У 1954-1961 роках на місці, де стояв Будинок Гінзбурга, звели готель "Москва" (з 2001 року — "Україна").

Готель Україна. Фото — Вікіпедія.

