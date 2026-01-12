Майже на 2 тисячі дорожче? Новий тариф "Укрпошти" обурив українця: що відповіла компанія
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нові тарифи встановлено на календарний рік
"Укрпошта" з 2026 року оновила тарифи на оренду абонентської скриньки, що обурило українця. Адже ціна підскочила майже в чотири рази.
Що треба знати:
- "Укрпошта" змінила тарифний план для оренди абонентських скриньок на 2026 рік
- Нові ціни діятимуть до 2026 року
Про це пише один з користувачів у Facebook. За його словами, у 2025 він платив за оренду скриньки 500 грн, а зараз ціна складає 2304 грн.
"Як так у вас вийшло, що ціна із 500 грн за рік оренди абонентської скриньки, відразу стала 2304 грн? Ви серйозно вважаєте, що я і далі буду її орендувати? Ну-ну…" — йдеться у повідомленні.
Чоловік наголосив, що вважає таку ціну "неадекватною" та не розуміє, чому вона наскільки зросла. Компанія вже відповіла користувачеві, наголосивши, що за рішенням Тарифного комітету встановлено такі ціни для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Нові ціни, які вже є на сайті "Укрпошти" діятимуть до 31 грудня 2026 року. Вони встановленні відповідно до законодавства України. Порядок їх формування та застосування визначений державою. До того ж плата за користування скринькою стягується за весь календарний місяць незалежно від дати оформлення бронювання.
Додамо, що наразі один місяць оренди абонентської скриньки складає 240 грн, а пів року — 1296 грн. Фактично оренда на рік вигідніша на 567 грн. Однак, враховуючи те, що ціна зросла на 1804 грн, деякі українці обурені.
Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" запускає нову платну функцію, яку вже розкритикували українці.