Майже на 2 тисячі дорожче? Новий тариф "Укрпошти" обурив українця: що відповіла компанія

Нові тарифи встановлено на календарний рік

"Укрпошта" з 2026 року оновила тарифи на оренду абонентської скриньки, що обурило українця. Адже ціна підскочила майже в чотири рази.

Що треба знати:

"Укрпошта" змінила тарифний план для оренди абонентських скриньок на 2026 рік

Нові ціни діятимуть до 2026 року

Про це пише один з користувачів у Facebook. За його словами, у 2025 він платив за оренду скриньки 500 грн, а зараз ціна складає 2304 грн.

"Як так у вас вийшло, що ціна із 500 грн за рік оренди абонентської скриньки, відразу стала 2304 грн? Ви серйозно вважаєте, що я і далі буду її орендувати? Ну-ну…" — йдеться у повідомленні.

Чоловік наголосив, що вважає таку ціну "неадекватною" та не розуміє, чому вона наскільки зросла. Компанія вже відповіла користувачеві, наголосивши, що за рішенням Тарифного комітету встановлено такі ціни для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Українця обурили нові тарифи "Укрпошти". Фото: скриншот з Facebook

Нові ціни, які вже є на сайті "Укрпошти" діятимуть до 31 грудня 2026 року. Вони встановленні відповідно до законодавства України. Порядок їх формування та застосування визначений державою. До того ж плата за користування скринькою стягується за весь календарний місяць незалежно від дати оформлення бронювання.

Відповідь "Укрпошти". Фото: скриншот з Facebook

Додамо, що наразі один місяць оренди абонентської скриньки складає 240 грн, а пів року — 1296 грн. Фактично оренда на рік вигідніша на 567 грн. Однак, враховуючи те, що ціна зросла на 1804 грн, деякі українці обурені.

Нові тарифи "Укрпошти" на оренду абонентських скриньок

