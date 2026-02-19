Скільки ми платимо за лід у замороженій рибі: українка здивувала мережу (фото)

Для деяких вага глазурі є приводом не брати заморожені продукти

У мережі дивуються переплати за лід у заморожених продуктах. У деяких випадках води у товарі виявляється більше, ніж самого продукту.

Про своє обурення написала одна із користувачів соцмереж. Вона купила 930г заморожених стейків зубатки, проте прийшовши додому здивувалася — після розморожування продукту від його ваги залишилася лише третина.

"Після розморожування без урахування контейнера вага становить 280 г. Я заплатила за 650 г води за ціною майже 120 грн", — сказала вона.

У коментарях під постом користувачі підтвердили, що таке трапляється з багатьма товарами. Для деяких це навіть є приводом не брати продукти у глазурі.

