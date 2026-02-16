Родові імена підтримують коріння з культурним та державним надбанням України

Українські імена втілюють значний обсяг історичних згадок та власної національної сутності, що аж надто дратує східних сусідів . Вони є розповіддю про правителів доби Київської держави, видатних діячів слова та мужніх осіб, котрі закладали основи української державності.

Імена глибоко вкорінені у нашій культурній спадщині та слугують доказом нашої спадкоємності від Київської Русі, на яку так зазіхає Москва. Кожне ім'я має пряму прив'язку до певної особистості чи знаменної події, що формували українську націю крізь віки, і саме це надзвичайно гостро переживається на території Росії.

Жіночі імена, притаманні українській культурі

Соломія — це ім'я, котре міцно закріпилося на заході України, яскраво окреслюючи регіональну українську самобутність. Леся уславилася завдяки постаті Лесі Українки, видатної діячки слова. Мирослава, чиє значення "слава у мирі", продовжує княжу традицію називання, що сягає часів Київської Русі.

Богдана є жіночим відповідником імені Богдан, зберігаючи тотожне духовне навантаження. Василина, Параска та Квітослава належать до тих імен, що є суто українськими. Ці імена не лише милозвучні, але й зберігають історичну пам'ять про Київську Русь як українську державність.

Українські імена. Створено нейромережею для "Телеграф"

Чоловічі імена, які дратують росіян

Богдан — означає "дарований Богом", уособлює духовну міць українського етносу. Святослав, втілюючи святість і славу, є іменем князів часів Русі, чия історична спадщина викликає особливий неспокій у Кремлівських колах. Ярослав, "яра слава", також асоціюється з великими українськими володарями, що керували з Києва.

Данило та Роман — це імена королів Данила та князя Романа з Галицького роду. Остап (від "Євстафій") набув особливої популярності у західних регіонах України.

Чоловічі імена, які дратують росіян. Створено нейромережею для "Телеграф"

Ім'я Тарас має особливу вагу через асоціацію з Тарасом Шевченком, уособленням українського національного відродження. Максим, своєю чергою, викликає в пам'яті Максима Залізняка, лідера повстання Коліївщини. Крім того, Агафій також належить до питомо українських імен, що мають глибоке коріння.

