Піймати та з'їсти облизня: що значить цей вираз та навіщо так кажуть в Україні

Вислів трапляється в українській літературі, і залежно від значення має різні синоніми

Піймати облизня може кожен, але не всі знають про значення цього українського фразеологізму. Основне значення — зазнати невдачі. Використовується також і в сенсі — очікування не справдились.

"Телеграф" розкаже, що таке "облизень" про якого йдеться в фразеологізмі, які є синонімічні вирази та як правильно застосовувати його у живій українській мові.

"Облизень" дійсно існує

У тлумачному словнику української мови, облизень фігурує як окреме слово. Означає відмову при залицянні, сватанні чи у будь-якому проханні. Тож з цього випливає ще одне значення виразу "піймати облизня" — дістати відмову під час сватання або ж залицяння. Цікаво, що облизень фігурує ще у одному фразеологізмі — "їсти облизня". Означає облизуватись на щось, дивитись на бажане, але недоступне.

Синоніми до "піймати облизня"

Фразеологізм "Піймати облизня" має кілька схожих за значенням виразів — зазнати фіаско, залишитися з пустими руками чи з носом, ухопити шилом патоки, сісти в калюжу. Вони синонімічні у значенні зазнати невдачі. Якщо йдеться про відмову під час сватання, то можна використовувати вираз — отримати гарбуза.

Приклади вживання виразу "піймати облизня"

"Думав Лис поживитися легко, та й піймав облизня перед усіма" (Іван Франко "Лис Микита").

Хотів без черги пройти — та піймав облизня.

Думали, що їм усе пробачать, а вийшло навпаки — облизня піймали.

Раніше "Телеграф" розповідав про значення української лайки. Хто така "мати Василева" та чому українці кажуть "срав пес, перділи гуси".