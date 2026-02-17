Легендарний сервіз "Рибки" може коштувати купу грошей: 3 ознаки, як впізнати рідкісний екземпляр

Для оцінки вартості в першу чергу потрібно звернути увагу на колір та тавро

Порцелянова компанія кількох рибок (одна велика і шість маленьких, що стоять на хвостах з розкритим ротом) за радянських часів була практично в кожному будинку. Багато хто досі впевнений, що це просто статуетки, які не відрізняються особливою естетикою. Але це не так.

Сервіз під назвою "Сімейство коропів", а в народі просто "Рибки" — це графинчик об’ємом близько 700 мл і стопочки на 30-40 мл. Оскільки пити з них було не дуже зручно (через особливості статуетки пиття часто проливалося повз рот), ці сервізи стояли в сервантах як данина моді.

Дивна річ, але "Рибки" з’явилися ще наприкінці 50-х років минулого століття. І, звичайно, найдорожчими є ті, перші, що стали майже легендою. Це потім ідею підхопили багато фарфорових заводів, поспішаючи заповнити інтерес, що спалахнув. Це Полонський завод у Хмельницькій області, Городницький завод у Житомирській області та багато інших.

Який сервіз "Рибки" коштує дорожче за інші? В оцінці вартості є три основні принципи.

що старше, то дорожче;

чим рідкісніша була партія, тим вона дорожча. Наприклад, зазвичай випускалися "Рибки" синього чи біло-рожевого кольорів. Але якщо вам зустрінеться сервіз зеленого кольору, він коштуватиме дорого.

Так виглядають зелені "Рибки" – за ними справжнє полювання серед колекціонерів. Фото: violity.com

можливо, сервіз має унікальну історію (сімейну, історичну…), тоді теж можна отримати більше грошей.

Як встановити особливість сервізу? Головний спосіб — вивчення тавра, за допомогою чого можна дізнатися дату випуску і завод-виробник.

Зараз купити сервіз "Рибки" зазвичай можна за ціною від 150 грн до 5 тисяч гривень. Але рідкісні екземпляри можуть коштувати дорожче.

