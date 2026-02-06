На цукерках "Ромашка" помітили маловідомий знак: що це таке (фото)

Незвичні червоні символи на обгортці популярних солодощів викликали жваві дискусії у мережі

Цукерки "Ромашка" від популярного виробника Roshen почали виробляти з особливою позначкою. Її значення знають далеко не всі.

Джерелом дискусії став допис у соцмережі Threads від користувачки yanultetiana. Вона опублікувала фото упаковки цукерок на якій у нижньому правому куті розміщені два червоні круглі символи з написами мовою, схожою на іврит.

Що це за позначки? Roshen виходить на новий рівень. Вперше, що я подумала — що це для євреїв, ці позначки, так чи ні? поцікавилася авторка посту.

Цукерки "Ромашка" Roshen

Що побачили на упаковці цукерок Roshen

У коментарях під дописом небайдужі користувачі та спеціалісти швидко розвіяли сумніви. Як виявилося, ці знаки дійсно стосуються правил харчування в іудаїзмі — кашруту.

На упаковці "Ромашки" зображені ізраїльські знаки попереджувального маркування:

Лівий знак (з ножем/маслом): попереджає про високий вміст насичених жирів.

попереджає про високий вміст насичених жирів. Правий знак (з ложкою): вказує на високий вміст цукру.

Маркування на цукерках Рошен

Це обов'язкове державне маркування в Ізраїлі для продуктів, що перевищують встановлені норми за шкідливими компонентами. Оскільки Roshen активно експортує продукцію до Ізраїлю, на упаковках з'являються такі позначки івритською мовою.

Хоча у коментарях до допису зазначили, що таке маркування практикується і в Україні. Користувачка threads пише, що нібито бачила подібне з 2021 року.

Навіщо вказувати це на продуктах

Маркування такого типу (як дієтичне, так і релігійне) наноситься на продукти з кількох важливих причин:

Вимоги експорту. Кожна країна має власні стандарти. Для ринку Ізраїлю наявність знаків про вміст цукру та жирів є законодавчою вимогою, без якої товар не потрапить на полиці магазинів. Турбота про здоров'я. Червоні знаки допомагають покупцеві миттєво зрозуміти, що продукт є калорійним або містить багато цукру, що важливо для людей з діабетом або тих, хто стежить за раціоном. Кошерність. Окремі позначки (ектор кашруту) підтверджують, що продукт виготовлений з дозволених інгредієнтів під наглядом рабинів. Це дозволяє виробнику залучити величезну аудиторію споживачів, які вживають виключно кошерну їжу.

