Символ кохання та насолоди. Коли та де з'явився популярний східний десерт

В Україні на полицях можна знайти чимало цікавих іноземних солодощів, які десятиліттями дивували людей. До прикладу, рахат-лукум.

"Телеграф" розповість історію цього східного десерту, а також чому він вважається символом кохання. Зауважимо, що рахат-лукум з'явився у Стамбулі за часів Османської імперії.

Історія цього східного десерту налічує понад 500 років. Відомо, що наприкінці XVIII ст. турецький кондитер Алі Мугиддін Хаджі Бекир створив рахат-лукум для султана. Десерт одразу ж зачарував не тільки голову імперії, а й його гостей.

Його назва походить від турецького "rahat lokum", що означає "зручний шматочок" або "насолода для горла". Класичний рецепт включає цукор, крохмаль та патоку (або борошно). Зазвичай рахат-лукум готували у формі невеликих кубиків, обсипаних цукровою пудрою. Згодом почала з'являтись інші варіації з додаванням фруктових сиропів, горіхів та барвників.

Сучасний рахат-лукум дещо схожий на класичну версію, але має більш ніжну та м'яку текстуру. А також форми та смаки. Придбати східний десерт можна і сьогодні в будь-якому кондитерському магазині.

Чому рахат-лукум символ кохання

Насправді все досить просто, адже народився десерт у Османській імперії. Тоді султани мали чималий гарем, з якого обирали собі жінок та фавориток. Так от скуштувати рахат-лукум вдавалось лише тим, хто дійсно вразив султана та став йому не байдужим. Тобто жінки, які їли в покоях султана рахат-лукум, мали статус фавориток та навіть коханих правителя.

