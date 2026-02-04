Війна з Росією буде вічною? Чим для Києва може обернутися мир Трампа, - The Telegraph

Американський лідер хоче додати до "колекції" нібито завершених воєн війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп, намагаючись завершити війну в Україні змусивши Київ відмовитися від територій, ризикує тим, що війна знову спалахне з новою силою. Глава РФ Володимир Путін вимагає від України віддати весь Донбас саме для того, щоб зручно було почати нову фазу війни.

Що треба знати:

Трамп прагне увійти до історії як "великий миротворець" та "завершувач війн"

Він хоче припинити війну Росії проти України на умовах Путіна, що загрожує новою війною

Проте Трамп не думає про це, бо хоче додати ще один "завершений" конфлікт до своєї "колекції"

Немає нічого небезпечнішого, ніж мирний процес, який завершує одну війну, лише ризикуючи започаткувати іншу, пише британська газета The Telegraph. Трамп, йдеться у статті, схоже, не усвідомлює цієї реальності, відправляючи свого посланця Стіва Віткоффа посередником у досягненні будь-якої угоди між Росією та Україною на наступному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі.

Очікується, що основною темою цих переговорів стане питання територій. Зокрема тієї частини Донецької області, яку контролює Україна. За чотири роки повномасштабної війни російська армія не змогла захопити всю область і тепер глава РФ Володимир Путін намагається "отримати за столом переговорів те, чого йому не вдалося досягти на полі бою".

Хоча Україна, йдеться у статті, в рамках майбутньої угоди згодна, що РФ збереже контроль над окупованими нею територіями, Путіну цього мало. Він наполягає на тому, щоб отримати більше.

І вимога Путіна не просто несправедлива, а глибоко нелюдська. На цій території проживає близько 200 000 мешканців, яких передадуть ворогові, який, якщо судити з досвіду, вб'є чоловіків, зґвалтує жінок і викраде дітей, — йдеться у статті

Але це ще не все, насправді передача Росії підконтрольної Україні частини Донеччини створить умови для нової війни. На цих територіях розташовано одні з найпотужніших оборонних споруд України, зокрема міста-фортеці Краматорськ і Слов'янськ, які захищають решту країни та шлях до Києва.

Якщо всі ці ретельно збудовані опорні пункти просто передадуть Росії, це відкриє шлях для Путіна до початку чергового вторгнення, спрямованого на завоювання всієї України, що завжди було його справжньою метою. І, наполягаючи на тому, що президент Володимир Зеленський має здати свою лінію фортець, Путін зміцнює позиції Росії для будь-якої такої майбутньої війни, — пише The Telegraph

Зазначається, що цю хитрість Путіна зрозуміти неважко. Проте Трамп прагне "припинити війну" в Україні за будь-яку ціну, тому готовий потурати російському очільнику.

Трамп мав би вимагати від Путіна відмовитися від вимоги, щоб Україна віддала йому весь Донбас. Президент США має важелі тиску на Москву — зокрема передача Україні ракет "Томагавк" чи нові санкції.

Однак американський лідер тисне не на Путіна, а на президента України Володимира Зеленського. Натомість Трампу варто було б об'єднати зусилля з Європою та чинити спільний тиск на главу Кремля, щоб той усунув перешкоду на шляху до миру, відмовившись від своїх територіальних вимог.

Невміла дипломатія Трампа може або увічнити сьогоднішню війну, або досягти хибного миру, який посіє зерна наступної, — резюмує видання

Які 8 воєн нібито закінчив Трамп

Трамп мріє залишитися в історії як великий миротворець. Він постійно повторює, що нібито завершив вісім воєн. "Телеграф" проаналізував, які саме конфлікти Трамп "записує" собі в актив і чи збігаються його заяви з реальною ситуацією на мапі світу.

Трамп нібито "помирив" Газу та Ізраїль, Індію та Пакистан. Також у голові американського лідера він розібрався з ІДІЛом у Сирії та Іраку, залагодив конфлікти у Ємені, Сомалі, Лівії. Однак найбільш суперечливою "перемогою" у списку конфліктів, завершення яких приписує собі глава Білого дому, є Афганістан.

Війни, які намагався завершити Трамп

Трамп вважає, що нібито помирив Таїланд та Камбоджу

Американський лідер вважає, що залагодив конфлікт між ними, адже за допомогою Малайзії домігся припинення вогню та навіть курував підписання мирної угоди у жовтні 2025 року. Обидві сторони погодилися вивести своє важке озброєння зі спірного регіону й створити тимчасову групу спостерігачів для моніторингу ситуації.

Проте вже в грудні бойові дії між Камбоджею і Таїландом у районі спірного кордону знову спалахнули. Таїландські військові заявили, що троє їхніх солдатів були вбиті. Камбоджа сказала, що внаслідок тайських атак загинули семеро мирних жителів.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп заявив, що глава Росії Володимир Путін нібито дотримав слова та не порушив "енергетичне перемир'я". За його словами, пауза тривала "з неділі до неділі".