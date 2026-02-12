Рус

Заллє дощами, а потім заморозить? Коли погода у Дніпрі різко зміниться

Дівчина на вулиці взимку під час дощу
Дівчина на вулиці взимку під час дощу. Фото Колаж "Телеграфу"

По всій Україні у другій половині лютого можлива ожеледь

У Дніпро йде відчутне потепління. Під час нього в обласному центрі очікуються "плюси", проте зіпсувати картину можуть регулярні опади.

Про це повідомляється у прогнозах погоди. Так, за словами фахівців сайту Meteofor, з 13 лютого до Дніпра прийде потепління. Воно триватиме до 16 числа. У ці дні температура повітря буде на рівні 0+7 градусів. Наголошується, що протягом усього цього періоду можливі опади у вигляді дощу. З 17 лютого можливе повернення невеликих "мінусів".

Потепління також прогнозує сервіс Meteo.ua. Його фахівці вважають, що з 13 по 16 лютого у Дніпрі потеплішає до 0+6 градусів. Також можливі дощі протягом усієї хвилі потепління.

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

