7 овочів, які можна посіяти вже зараз: урожай буде за кілька тижнів

Весна наближається! Хороша новина: ви можете вже почати вирощувати свіжу, хрумку зелень і соковиті коренеплоди.

Напередодні весняного тепла можна вже зараз вибирати насіння та готуватись до посівів. Адже мине буквально кілька тижнів, і можна буде розраховувати на перший урожай. Ці 7 швидкорослих овочів, які віддають перевагу прохолодній погоді, чудово почуваються ранньою весною, забезпечуючи врожай всього за кілька тижнів.

1. Шпинат (Spinacia oleracea)

Шпинат любить прохолодну погоду, і ви можете почати збирання врожаю всього за кілька тижнів! Обсмажуйте листя шпинату, додавайте їх у салати або смажте з ними яйця, отримуючи багату на вітаміни страву.

Секрет у тому, щоб садити шпинат раніше, бо він зацвіте у спеку. Починайте посів насіння приблизно через тиждень після того, як пройдуть останні заморозки.

Шпинат

2. Зелений горошок (Pisum sativum)

Горошок дозріває через 6-8 тижнів, але найкраще почати садити його дуже рано – за 4-6 тижнів до останніх весняних заморозків, навіть якщо на землі лежить сніг!

Горох морозостійкий, але не переносить спеку, тому висаджуйте його в ґрунт, як тільки з’явиться можливість.

Зелений горошок

3. Буряк (Beta vulgaris)

Буряк багатий залізом, вітамінами С і В6, а також клітковиною. Буряк — морозостійка коренеплідна культура, яка добре росте у північних регіонах. Наріжте, подрібніть або натріть буряки в салати або страви, приготовані методом смаження у воці, додайте їх у заправки або смузі, або замаринуйте, щоб зберегти на зиму як перекушування.

Перед посадкою внесіть в грунт гній, що перепрів; для гарного зростання буряків необхідний високий вміст фосфору.

Буряк

4. Салат-латук (Lactuca sativa)

Як і шпинат, салат-латук (Lactuca sativa) — це прекрасна листова зелень для посадки провесною, особливо в контейнерах. Салат-латук любить прохолодні весняні (або осінні) дні, які не змусять його зацвісти, як це відбувається у спекотні літні дні.

Насіння слід висівати у відкритий ґрунт, як тільки ґрунт стане придатним для обробки.

5. Петрушка

Цю дворічну трав’янисту рослину часто використовують як гарнір або додають у супи, так як вона знижує потребу в солі і є хорошим джерелом вітамінів А і С. Насіння петрушки довго проростає, тому краще почати їх вирощувати раніше.

Висівайте насіння на город за 3-4 тижні до останніх весняних заморозків.

Петрушка

6. Редис (Raphanus sativus)

Редиска — дуже швидкозростаючий овоч, дозріває за 3-4 тижні, тому за його зростанням цікаво спостерігати. До того ж можна сіяти кілька врожаїв поспіль.

Посадіть редис у проміжки між насінням петрушки; він дозріє раніше, ніж петрушці знадобиться додатковий простір!

Редиска

7. Капуста калі (Brassica oleracea)

Від посіву насіння безпосередньо в ґрунт до збирання врожаю капусти калі потрібно всього 60 днів. Морозостійка капуста калі також не боїться невеликих заморозків.

До речі, ви знаєте, що капуста калі містить більше кальцію на грам ваги, ніж цільне молоко, і при цьому він засвоюється організмом набагато ефективніше?

Капуста калі

