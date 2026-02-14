7 овочів, які можна посіяти вже зараз: урожай буде за кілька тижнів
Весна наближається! Хороша новина: ви можете вже почати вирощувати свіжу, хрумку зелень і соковиті коренеплоди.
Напередодні весняного тепла можна вже зараз вибирати насіння та готуватись до посівів. Адже мине буквально кілька тижнів, і можна буде розраховувати на перший урожай. Ці 7 швидкорослих овочів, які віддають перевагу прохолодній погоді, чудово почуваються ранньою весною, забезпечуючи врожай всього за кілька тижнів.
1. Шпинат (Spinacia oleracea)
Шпинат любить прохолодну погоду, і ви можете почати збирання врожаю всього за кілька тижнів! Обсмажуйте листя шпинату, додавайте їх у салати або смажте з ними яйця, отримуючи багату на вітаміни страву.
- Секрет у тому, щоб садити шпинат раніше, бо він зацвіте у спеку. Починайте посів насіння приблизно через тиждень після того, як пройдуть останні заморозки.
2. Зелений горошок (Pisum sativum)
Горошок дозріває через 6-8 тижнів, але найкраще почати садити його дуже рано – за 4-6 тижнів до останніх весняних заморозків, навіть якщо на землі лежить сніг!
- Горох морозостійкий, але не переносить спеку, тому висаджуйте його в ґрунт, як тільки з’явиться можливість.
3. Буряк (Beta vulgaris)
Буряк багатий залізом, вітамінами С і В6, а також клітковиною. Буряк — морозостійка коренеплідна культура, яка добре росте у північних регіонах. Наріжте, подрібніть або натріть буряки в салати або страви, приготовані методом смаження у воці, додайте їх у заправки або смузі, або замаринуйте, щоб зберегти на зиму як перекушування.
- Перед посадкою внесіть в грунт гній, що перепрів; для гарного зростання буряків необхідний високий вміст фосфору.
4. Салат-латук (Lactuca sativa)
Як і шпинат, салат-латук (Lactuca sativa) — це прекрасна листова зелень для посадки провесною, особливо в контейнерах. Салат-латук любить прохолодні весняні (або осінні) дні, які не змусять його зацвісти, як це відбувається у спекотні літні дні.
- Насіння слід висівати у відкритий ґрунт, як тільки ґрунт стане придатним для обробки.
5. Петрушка
Цю дворічну трав’янисту рослину часто використовують як гарнір або додають у супи, так як вона знижує потребу в солі і є хорошим джерелом вітамінів А і С. Насіння петрушки довго проростає, тому краще почати їх вирощувати раніше.
- Висівайте насіння на город за 3-4 тижні до останніх весняних заморозків.
6. Редис (Raphanus sativus)
Редиска — дуже швидкозростаючий овоч, дозріває за 3-4 тижні, тому за його зростанням цікаво спостерігати. До того ж можна сіяти кілька врожаїв поспіль.
- Посадіть редис у проміжки між насінням петрушки; він дозріє раніше, ніж петрушці знадобиться додатковий простір!
7. Капуста калі (Brassica oleracea)
Від посіву насіння безпосередньо в ґрунт до збирання врожаю капусти калі потрібно всього 60 днів. Морозостійка капуста калі також не боїться невеликих заморозків.
- До речі, ви знаєте, що капуста калі містить більше кальцію на грам ваги, ніж цільне молоко, і при цьому він засвоюється організмом набагато ефективніше?
