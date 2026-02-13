У Дніпрі "рання весна": чи зіпсують морози погоду протягом тижня

Іноді у Дніпрі йтимуть дощі та сніг

У Дніпро увірвалось суттєве потепління. Воно протримається до 22 лютого, хоча місцями вночі все ж таки будуть "мінуси".

Повітря у місті може прогрітись до +7 градусів, як спрогнозували у "Sinoptik". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

З п'ятниці до понеділка, 13-16 лютого, денна температура повітря коливатиметься в межах +4…+7 градусів, що створюватиме враження ранньої весни. Водночас вночі температура може опускатись до -2 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду та періодичні опади у вигляді дощу.

Однак вже з 17 по 20 лютого температура почне знижуватися. У нічні години показники опускатимуться до -5…-2 градусів, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько -1…+2 градусів. Разом із похолоданням очікується зміна характеру опадів — дощ поступово перейде у мокрий сніг, а подекуди можливі короткочасні снігопади.

До 22 лютого у місті можливі періоди морозної погоди, проте сильних холодів не очікується. Температурні показники вночі опустяться до 0…+1, тоді як вдень повітря прогріватиметься до +3… 4. Без опадів.

Погода у місті. Фото: Sinoptik

