Названа на честь одного з братів-засновників Києва: як за 1000 років змінювалась назва цієї вулиці (фото)

Архітектура вулиці розповідає про минуле столиці

У самому серці історичної місцевості Києва є вулиця довжиною менше пів кілометра, яка приховує більше таємниць, ніж цілі квартали сучасного міста. Вона існує ще з часів Київської Русі, але назва майже не змінювалась.

Вона названа на честь одного зі братів-засновників столиці. Детальніше про неї написали в "Life kyiv ua".

Назва вулиці

У центрі Подола є вулиця Хорива, довжина якої не більше 400 метрів. У XIX столітті її називали "Хоревая", а сучасна форма "Хорива" закріпилася лише наприкінці XX століття.

Після руйнівної пожежі 1811 року, яка практично знищила Поділ, Хориву відбудували за планом англійського архітектора Вільяма Гесте. Саме його проєкт надав вулиці сучасного вигляду.

Архітектура вулиці

На кількох десятках будівель Хориви можна побачити сліди різних епох, зокрема садиби заможних купців XIX століття, прибуткові будинки початку ХХ, навчальні заклади, які відіграли важливу роль у розвитку освіти Києва та храми, що зберегли духовну традицію Подолу.

Особливо виділяється будинок №4 з античними колонами та левиними барельєфами — споруда 1898 року, замовлена Шулімом Вепринським. Поруч, у будинку №5А, розташований храм Миколи Притиска з частинками мощей святих і чудотворними іконами, що робить його духовним центром Подолу.

Будинок №4 на вулиці Хорива

Церква Миколи Притиску на Хорива

Найзагадковіший будинок на розі Хорива і Костянтинівської (№6/8) пов’язують із перебуванням Петра І під час його візитів до Києва. Сьогодні тут філія Музею історії Києва.

"Будиночок Петра" у Києві

А будинок №13/11 пам’ятає Андрія Меленського — першого головного архітектора Києва. Його спадок включає Контрактовий дім, Магдебурзьку колону та інші історичні пам’ятки, які формують сучасний вигляд Подолу.

Будинок на вулиці Хорива 13/11

